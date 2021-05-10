بطاقة مدى البنك الأهلي NCB واهم مميزاتها للمملكة العربية السعودية

بطاقة مدى البنك الأهلي هذه من البطاقات التي قدمت للمواطنين بالمملكة العربية السعودية من قبل البنك الأهلي وتم الإعلان عن مميزاتها ومواصفاتها وكيفية توفيرها لجميع المواطنين بسهولة فهي من اهم وسائل الدفع الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وتوفر للمواطن جميع المعاملات المالية من خلالها بسهولة ويسر وسرعة بدل من حمل النقود ومضيعة الوقت في هذه المعاملات المالية، كما يمكن أيضا فتح حساب للمقيمين من البنك الأهلي NCB وأجراء كافة المعاملات المالية الخاصة بهم، كما يمكن للمواطن والمقيم سحب الأموال في أي وقت في المملكة أو في أي مكان خارجها ومن الممكن استخدامها في خدمة الشراء عبر الأنترنت وأيضا استخدامها اكثر من مليون تاجر واثنان مليون جهاز صراف حول العالم .

خدمات بطاقة مدى البنك الأهلي NCB

يمكن تشغيل خدمة الأهلي أون لاين أو الهاتف المصرفي أو الأهلي موبايل وأيضا تفعيل خدمة الشعارات وهى رسائل الجوال التي تبلغنا بجميع العمليات التي تنفذ على البطاقة .

توفير إمكانية أيقاف أو تغيير ربط البطاقة بحساب اخر أو أعادة أصدار من خلال الأهلي موبايل أو الأهلي أون لاين أو الهاتف المصرفي ويمكن أيضا تغيير الحد اليومي لعمليات نقاط البيع عن طريق الهاتف المصرفي أو الأهلي موبيل أو الأهلي أون لاين .

أيتاح فرصة الإيداع النقدي من خلال أجهزة البنك الأهلي المتوفرة لدى جميع فروعة .

أمكانية سداد الفواتير الخدمات الحكومية من خلال أجهزه الصراف الألي للبنك و تنفيذ حوالات مالية بين حسابات سواء داخل البنك أو خارجة .

مميزات بطاقة مدى من البنك الأهلي NCB

بالنسبة للسفر الدخول المجاني إلى صالات الوصول يصل إلى 850 صالة حول العالم كلة ؛ وإمكانية استكشاف أسرار العالم عبر تطبيق برايسليس من ماستر كارد ؛ استخدام خدمة كونسيرج الشخصية يصبح العالم كلة في متناول يدك . بالنسبة للتسوق فيوفر قوه شرائية مذهلة فيرتفع حد الشراء من عشرون ألف ريال إلى مائتي ألف ريال ؛ وأيضا أتاحه الفرصة للحصول على مبلغ نقدي من قبل التاجر يصل إلى 400 ريال كل يوم عند استخدام خدمة الشراء عن طريق نقاط البيع حتى لا نعانى في الذهاب إلى أجهزة الصرف الألي دائما ؛وأيضا خاصية الدفع عن بعد عند شراء سلع لا تتجاوز مئة ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ جهاز نقاط البيع دون إدخال الرقم السرى . بالنسبة للسفر يوفر التامين الطبي خلال السفر ؛ وأيضا التامين ضد متاعب السفر ؛ المساعدة على الطريق فيوفر الأعفاء عن تحمل الخسائر الناجمة عن تصادم السيارات المستأجرة ويكون معفيا من تحملها .

طرق دفع بطاقة مندي

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كما أن أجهزة ابل من اكثر الطرق التي يدفع بها في المتاجر

خطوات رفع حد الشراء اليومي بطاقة مدى

يتم الدخول إلى موقع البنك الأهلي ثم أدخال تسجيل الدخول ثم يتم أدخال كود الرسالة النصية للتأكيد ثم الضغط على أدارة الحسابات واختيار بطاقة مدى سوف يظهر البطاقة الخاصة بالمستخدم ثم اختيار البطاقة المراد رفع حد شرائها ثم تحديد نقاط البيع عبر نقاط البيع أو حد الشراء عبر الأنترنت ثم اختيار الحد اليومي المطلوب .