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عمر شويل - جدة التقديم على برنامج الدعم الريفي في السعودية وطريقة التقديم 2021 والشروط ، تعد طريقة التقديم لبرنامج الدعم الريفي عبر الإنترنت من الأمور التي تهم عددًا من الأشخاص المهتمين بزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية والأعمال المتعلقة بالزراعة ، حيث تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة برنامج خاص لدعم هذه المجموعة مالياً لتطوير أعمالهم. للحصول علي الدعم وسنتعرف علي طريقة التقديم والشروط التي يجب توافرها والرابط المباشر للتسجيل في بوابة ريف.

ماهو برنامج دعم التنمية الريفية

اعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عن برنامج دعم التنمية الريفية الزراعية ، ويمكن للأفراد التسجيل عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي لمنصة ريف الالكترونية ويمكن للافراد تقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي لكي يستطيعوا تطوير الأنشطة الزراعية، بحيث تستقبل البوابة مستفيدين من جميع القطاعات المستهدفة المختلفة من خلال البرنامج الخاص للمزارعين ، مثل متخصصي تربية النحل ، ومنتجي بن أرابيكا ، والمحاصيل ، والفواكه ، والورود ، كما يهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف وهذه الاهداف هي :

رفع جودة القطاع الزراعي

تحسين اسلوب الحياة في السعودية

الاستفادة من الفرص والموارد المتاحة.

استغلال أراضي المملكة العربية السعودية حسب مواردها الطبيعية وإمكانياتها الزراعية.

تحسين المستوى المعيشي لصغار المزارعين

التقديم على برنامج الدعم الريفي في السعودية

يرغب العديد من المزارعين ومن يحتاجون إلى الدعم الريفي في التعرف على آلية التسجيل والتقدم بطلب للحصول على الدعم ، ويمكنهم التسجيل مباشرة في بوابة الدعم الريفي في المملكة العربية السعودية وفقًا لتعليمات التسجيل في البوابة ، وتكون طريقة التسجيل على النحو التالي:

انتقل مباشرة إلى موقع بوابة ريف

انقر فوق رمز “إنشاء حساب مستخدم جديد” في الجزء العلوي من الصفحة.

أدخل البيانات المطلوبة لإكمال التسجيل بنجاح.

يجب عليك التأكد من صحة ودقة بيانات الإدخال.

تلقي رسالة تأكيد الطلب عبر الرسائل القصيرة على رقم الهاتف المسجل.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة.

انقر فوق هذا الرمز لإرسال طلب دعم من موقع البوابة الإلكترونية.

ستتم مراجعة الطلب المسجل ، وفي حالة الموافقة عليه من قبل المستخدم ، سيتم تزويد مقدم الطلب بالدعم المطلوب

ما هي شروط برنامج الدعم الريفي

من أجل الحصول على الدعم الريفي للمزارعين ، يجب استيفاء شروط معينة ، وهذه الشروط هي كما يلي:

إرفاق وكالة صالحة بتنسيق jpg أو pdf. شهادة مصادقة إضافية. أرسل تصميم ملصق المزرعة مع شعار المنتج العضوي للبلد العربي ورقم التسجيل إلى المزرعة. نسخة واضحة من IBAN. أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة. إذا توقف الشخص عن الانخراط في الأنشطة الزراعية ، فإنه يحث الوزارة على التوقف عن تقديم الدعم.

القطاعات التي يستهدفها برنامج ريف‌

تتمثل أهداف برنامج دعم الريف الزراعي في العديد من القطاعات في قطاع الإنتاج الزراعي. وفيما يلي البرامج الفرعية لكل قطاع: