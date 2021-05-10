نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض اليسر بإيداع فورى بدون كفيل وبأقل راتب وشروط ميسرة السعودي والمقيم في المقال التالي
قرض اليسر بإيداع فورى بدون كفيل وبأقل راتب أحد تلك القروض الشخصية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً والذي صمم بصيغة التورق المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية كما توفر الشركة هذا القرض من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ويمكن للعميل أيضاً إختيار فترة سداد مبلغ التمويل من خلال خيارات عديدة للسداد وأقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية له.
قرض اليسر بإيداع فورى بدون كفيل
شركة اليسر للإجارة والتمويل أحد أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة والتي تقدم منتجات تمويلية متميزة ومتكاملة لقطاع الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ، ويأتي قرض اليسر بإيداع فورى بدون كفيل وبأقل راتب أحد تلك القروض الشخصية التي تقدمها الشركة لقطاع الأفراد بتسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن للعميل الحصول عليها عند التقدم بالطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات قرض شركة اليسر الفورى للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
- قرض شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.
- يتميز قرض اليسر بهامش ربح تنافسي.
- توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
- يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الحصول على مبالغ مالية تصل حتي 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وذلك من خلال قرض شركة اليسر.
- خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية مجدولة وميسرة حتي 60 شهر.
- موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على التمويل بالإضافة إلى إيداع نقدي فورى لمبلغ التمويل في حساب العميل.
طريقة التقديم على طلب قرض اليسر بدون كفيل
- يمكن للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي الفورى بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل التقديم من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي لتمويل شركة اليسر وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- كما يمكن أيضاً للأفراد ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها شركة اليسر للإجارة والتمويل التقديم على الطلب من خلال زيارة فرع الشركة في المملكة العربية السعودية وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.
شروط الاستفادة من قرض شركة اليسر بدون كفيل وبأقل راتب
- يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك للحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل .
- يمكن للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً الاستفادة من قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل وبأقل راتب.
- الراتب الشهري للمتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين يشترط ألا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل.
- إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي وذلك للحصول على قرض شركة اليسر.
- يمكن للمواطنين المتقاعدين الحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل بشرط ألا يزيد عمر العميل عن 70 سنة.
- مدة الخدمة في العمل للمتقدم من المواطنين السعوديين يشترط ألا تقل عن 3 أشهر وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين فيشترط ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 6 أشهر وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبأقل راتب وإيداع نقدي فورى من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.
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