نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 الجديد من أرامكو…اسعار البنزين لشهر مايو 2021 الجديدة في المقال التالي
سعر البنزين في السعودية لشهر مايو، تكثف البحث بشكل كبير عن تحديث سعر البنزين في السعودية شهر مايو، حيث ان البحث عن سعر المحروقات الجديد من أكثر ما يتصدر عمليات البحث في الوقت الحالي، حيث انه قد تم الاعلان عن الأسعار الجديدة منذ قليل من قبل شركة أرامكو السعودية، ويمكن الان لجميع بدء العمل بتلك الاسعار بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 11 مايو مما يوافق 29 رمضان 1442 هـ، والجدير بالذكر ان سعر البنزين قد شهد زيادة طفيفة عن الشهر الماضي، مما سيؤدي إلى زيادة اسعار السلع والمنتجات جميعها بالمملكة، ويعود ذلك إلى أن ارتباط سعر البنزين بجميع السلع والمنتجات.
سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021
لقد تم تحديث سعر البنزين في السعودية شهر مايو ليتم بدء العمل غدًا، والجدير بالذكر أن سعر النفط العالمي قد شهد زيادة 0.13 دولار، مما قد أدى إلى ارتفاع سعر البنزين، حيث قد اعلنت الحكومة السعودية ان الاسعار يتم تغييرها كل شهر بناءًا على سعر النفط العالمي، فإذا تزايد سعر النفط تزايد سعر البنزين، وإذا قل سعر النفط يقل سعر البنزين، ومن المقرر أن يقل سعر النفط في الشهر القادم بنسبة 35% بسبب ذروة تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد.
اسعار البنزين شهر مايو 2021 من أرامكو
- لتر بنزين 91 بسعر 1.9ريال سعودي.
- لتر الكيروسين بلغ 0.70ريال سعودي.
- لتر بنزين 95 بسعر 2.04ريال سعودي.
- والديزل وصل سعر لتر 0.52ريال.
- والبترول تراوح سعر اللتر منه يكون 0.75ريال سعودي.
بينما قد كانت الأسعار مع بداية شهر أبريل كالاتي:
- بنزين 95 سعر اللتر 1.94 ريال.
- الكيروسين بسعر 0.70 ريال .
- ديزل بسعر 0.52 ريال.
- بنزين 91 سعر اللتر 1.81 ريال.
- غاز البترول المسال بسعر 0.75 ريال.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 الجديد من أرامكو…اسعار البنزين لشهر مايو 2021 الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.