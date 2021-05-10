عاجل سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 الجديد من أرامكو…اسعار البنزين لشهر مايو 2021 الجديدة

سعر البنزين في السعودية لشهر مايو، تكثف البحث بشكل كبير عن تحديث سعر البنزين في السعودية شهر مايو، حيث ان البحث عن سعر المحروقات الجديد من أكثر ما يتصدر عمليات البحث في الوقت الحالي، حيث انه قد تم الاعلان عن الأسعار الجديدة منذ قليل من قبل شركة أرامكو السعودية، ويمكن الان لجميع بدء العمل بتلك الاسعار بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 11 مايو مما يوافق 29 رمضان 1442 هـ، والجدير بالذكر ان سعر البنزين قد شهد زيادة طفيفة عن الشهر الماضي، مما سيؤدي إلى زيادة اسعار السلع والمنتجات جميعها بالمملكة، ويعود ذلك إلى أن ارتباط سعر البنزين بجميع السلع والمنتجات.

سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021

لقد تم تحديث سعر البنزين في السعودية شهر مايو ليتم بدء العمل غدًا، والجدير بالذكر أن سعر النفط العالمي قد شهد زيادة 0.13 دولار، مما قد أدى إلى ارتفاع سعر البنزين، حيث قد اعلنت الحكومة السعودية ان الاسعار يتم تغييرها كل شهر بناءًا على سعر النفط العالمي، فإذا تزايد سعر النفط تزايد سعر البنزين، وإذا قل سعر النفط يقل سعر البنزين، ومن المقرر أن يقل سعر النفط في الشهر القادم بنسبة 35% بسبب ذروة تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد.

اسعار البنزين شهر مايو 2021 من أرامكو

لتر بنزين 91 بسعر 1.9ريال سعودي.

لتر الكيروسين بلغ 0.70ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.04ريال سعودي.

والديزل وصل سعر لتر 0.52ريال.

والبترول تراوح سعر اللتر منه يكون 0.75ريال سعودي.

بينما قد كانت الأسعار مع بداية شهر أبريل كالاتي: