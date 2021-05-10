شروط قرض إمكان الراجحي وطريقة احتساب القرض

يقوم عدد كبير من المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن شروط قرض إمكان الراجحي حيث أن شركة إمكان تقوم بتقديم تمويل إمكان الميسر وكذلك تمويل إمكان الإضافي ومن خلال التواصل مع شركة إمكان للتمويل الراجحي رقم الهاتف يمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للحصول على التمويل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط قرض إمكان الراجحي.

شروط قرض إمكان الراجحي

قامت شركة إمكان للتمويل بوضع شروط قرض إمكان الراجحي والتي يجب أن تتوافر في العملاء الراغبين في الحصول على منتجات التمويل داخل الشركة وتتلخص هذه الشروط في:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل عاملًا بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص على أن يكون من السعوديين فقط.

يجب أن يتحصل المتقدم للحصول على قرض إمكان على 2000 ريال شهريًا كحد أدني للراتب، أو يتحصل على 1900 ريال سعودي على الأقل في حالة كونه متقاعدًا.

يجب على الأفراد القائمين بتحويل رواتهم إلى مصرف الراجحي أن يتموا شهرًا على الأقل كمدة خدمة، أما في حالة عدم تحويل العميل للراتب على مصرف الراجحي فيتعين عليه إحضار كشف حساب مصرفي من البنك التابع له لأخر ثلاثة أشهر.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا، أو عمر التقاعد الخاص به أيهما أقرب.

في حالة المتقاعدين يجب ألا يزيد السن عن 70 عامًا أما في حالة العسكريين فيختلف سن التقاعد بالرتبة وقت التقاعد.

حاسبة تمويل إمكان

أتاحت شركة إمكان للتمويل للعملاء إمكانية استخدام حاسبة التمويل الخاصة بها وذلك لمعرفة قيمة التمويل الميسر المتوقع الحصول عليه من الشركة وكذلك معرفة قيمة القسط الشهري ويتم الوصول إلى حاسبة تمويل إمكان من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة إمكان للتمويل.

التوجه إلى أيقونة المنتجات والضغط عليها.

يتم تحويل الصفحة إلى صفحة المنتجات المقدمة من الشركة وبها كافة التفاصيل الخاصة بالتمويل الميسر والإضافي.

يتم التوجه إلى أيقونة حاسبة التمويل سواء للتمويل الميسر أو الإضافي ويتم كتابة قيمة التمويل ومن ثم اختيار مدة التمويل المرغوب فيها والضغط على كلمة احسب.

بمجرد الضغط على كلمة احسب يظهر قيمة القسط الشهري وكلفة التمويل.

إمكان الراجحي استعلام

يمكن للعملاء الاستعلام عن المنتجات والخدمات المقدمة من شركة إمكان للتمويل عن طريق الرقم الرسمي الذي قامت الشركة بتوفيره للعملاء وهو 920011038، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات المقدمة من العملاء من خلال نفس الرقم.