نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية // رسمياً أرتفاع أسعار بنزين 95/91 تعرف على السعر الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية يترقبها المواطنون لمعرفة أسعار شهر مايو الجديدة، وهل سيتم تثبيت الأسعار أم سيكون هناك ارتفاعات كما يتوقعها الجميع، أم سيكون هناك انخفاض للأسعار وهو الاحتمال الأقل بين الاحتمالات الثلاثة مقارنتا بأسعار شهر إبريل، التي سينتهي بها العمل مع نهاية اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر مايو 2021، تحدد اليوم شركة أرامكو السعودية الأسعار الجديدة، وكانت شركة أرامكو قد غيرت تعديل الأسعار من ربع سنوية إلي شهرية في فبراير 2020 وما زال التعديل يحدث شهرياً منذ ذالك التاريخ.

أسعار البنزين لشهر مايو 2021 الجديدة

أعلنت شركة أرامكو السعودية منذ قليل أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو، وأعلنت عن زيادة أسعار بنزين 95/91 وتثبيت أسعار المشتقات الأخرى، وفيما يلي جدول بأسعار البنزين الجديدة والتي ستطبق من صباح غداً الثلاثاء

سعر البنزين أوكتين قبل التسعير الجديدة 1.99 هللة الآن 2.08 ريال. سعر بنزين أوكتين قبل التسعيرة الجديدة 2.13 ريال الآن السعر الجديد 2.23 ريال سعر الديزل تم تثبيت السعر على السعر القديم 0.52 هللة سعر الكيروسين تم تثبيت السعر 0.70 هللة سعر ليتر غاز البترول المسال سعر ليتر الغاز تم تثبيته عند 0.75 هللة

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

تجتمع اللجنة المختصة بتحديد أسعار البنزين بصفة دورية كل شهر، وتحديداً في اليوم العاشر لتحدد أسعار الوقود للشهر القادم، بناءً على الأسعار العالمية فالسعر يتحدد وفق الأسعار الدولية، وتهتم شركة أرامكو في السعودية بتقديم منتجات ذات كفاءة وجودة عالمية، وتقوم بمراقبة الأسواق داخل المملكة من مصانع الإنتاج حتى محطات الوقود، قبل أن يتم تعبئة المنتجات في سيارات المواطنون، وفي حال وجود أي مخالفات يتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحطة المخالفة.

سعر البنزين شهر مايو2021

حتى يتم إعلان الأسعار الجديدة التي ستطبق بداية من صباح الغد يستمر العمل بالأسعار الحالية الخاصة بشهر أبريل وهي كما يلي.