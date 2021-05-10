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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة في السعودية // رسمياً أرتفاع أسعار بنزين 95/91 تعرف على السعر الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية يترقبها المواطنون لمعرفة أسعار شهر مايو الجديدة، وهل سيتم تثبيت الأسعار أم سيكون هناك ارتفاعات كما يتوقعها الجميع، أم سيكون هناك انخفاض للأسعار وهو الاحتمال الأقل بين الاحتمالات الثلاثة مقارنتا بأسعار شهر إبريل، التي سينتهي بها العمل مع نهاية اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر مايو 2021، تحدد اليوم شركة أرامكو السعودية الأسعار الجديدة، وكانت شركة أرامكو قد غيرت تعديل الأسعار من ربع سنوية إلي شهرية في فبراير 2020 وما زال التعديل يحدث شهرياً منذ ذالك التاريخ.
أسعار البنزين لشهر مايو 2021 الجديدة
أعلنت شركة أرامكو السعودية منذ قليل أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو، وأعلنت عن زيادة أسعار بنزين 95/91 وتثبيت أسعار المشتقات الأخرى، وفيما يلي جدول بأسعار البنزين الجديدة والتي ستطبق من صباح غداً الثلاثاء
|سعر البنزين أوكتين
|قبل التسعير الجديدة 1.99 هللة الآن 2.08 ريال.
|سعر بنزين أوكتين
|قبل التسعيرة الجديدة 2.13 ريال الآن السعر الجديد 2.23 ريال
|سعر الديزل
|تم تثبيت السعر على السعر القديم 0.52 هللة
|سعر الكيروسين
|تم تثبيت السعر 0.70 هللة
|سعر ليتر غاز البترول المسال
|سعر ليتر الغاز تم تثبيته عند 0.75 هللة
أسعار البنزين الجديدة في السعودية
تجتمع اللجنة المختصة بتحديد أسعار البنزين بصفة دورية كل شهر، وتحديداً في اليوم العاشر لتحدد أسعار الوقود للشهر القادم، بناءً على الأسعار العالمية فالسعر يتحدد وفق الأسعار الدولية، وتهتم شركة أرامكو في السعودية بتقديم منتجات ذات كفاءة وجودة عالمية، وتقوم بمراقبة الأسواق داخل المملكة من مصانع الإنتاج حتى محطات الوقود، قبل أن يتم تعبئة المنتجات في سيارات المواطنون، وفي حال وجود أي مخالفات يتم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحطة المخالفة.
سعر البنزين شهر مايو2021
حتى يتم إعلان الأسعار الجديدة التي ستطبق بداية من صباح الغد يستمر العمل بالأسعار الحالية الخاصة بشهر أبريل وهي كما يلي.
|بنزين أوكتين 95
|2.13 ريال.
|بنزين أوكتين 91
|1.99 ريال.
|سعر لتر الديزل
|0.52 ريال.
|سعر لتر الكيروسين
|0.70 ريال.
|سعر ليتر غاز البترول المسال
|0.75 ريال
شركة أرامكو السعودية تحدد أسعار الوقود
تعد شركة أرامكو السعودية هي أكبر شركة نفط في العالم أجمع وتحقق أعلى نسبة أرباح في العالم فقد حققت أرباح 21.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، فاقت أكبر 8 شركات نفط مجتمعة وهي “شركة بي بي البريطانية، شركة شل الهولندية، شركة توتال الفرنسية، شركة أكونيور النرويجية، شركة شيفرون الأمريكية، شركة سينوبك الصينية، شركة أكسن موبل، شركة إيني الإيطالية” وكانت الشركات الثمانية العملاقة السابق ذكرها مجتمعة قد حققت 18.657 مليار دولار، وبذالك تكون الشركة قد حققت نسبة زيادة سنوية بلغت 171%.
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