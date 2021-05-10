القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو يستخدم “وايت” لتحطيم مدخل محل جوالات لسرقته بوادي الدواسر

بلادي – الرياض :

تمكنت شرطة محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، من القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بتكسير واجهة محلات اتصالات باستخدام “وايت” للاستيلاء على ما تحويه.

وأكدت الشرطة، أنها تمكنت من التعرف على قائد “الوايت” والقبض عليه، حيث اتضح أنه مواطن مطلوب في عدد من القضايا ومن أرباب السوابق في العقد الخامس من العمر.

وضُبط في حوزته جهازا جوال و3 شرائح اتصال وقناع للوجه، وتم استرداد جهاز قد قام ببيعه، كما تم إيقافه تمهيدًا لاستكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.