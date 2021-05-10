بلادي – الرياض :
تمكنت شرطة محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، من القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بتكسير واجهة محلات اتصالات باستخدام “وايت” للاستيلاء على ما تحويه.
وأكدت الشرطة، أنها تمكنت من التعرف على قائد “الوايت” والقبض عليه، حيث اتضح أنه مواطن مطلوب في عدد من القضايا ومن أرباب السوابق في العقد الخامس من العمر.
وضُبط في حوزته جهازا جوال و3 شرائح اتصال وقناع للوجه، وتم استرداد جهاز قد قام ببيعه، كما تم إيقافه تمهيدًا لاستكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو يستخدم “وايت” لتحطيم مدخل محل جوالات لسرقته بوادي الدواسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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