“التحالف”: إحباط هجوم عدائي بزورق مفخخ من قبل الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر

بلادي – الرياض :
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، إحباط محاولة هجوم باستخدام زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثيين الإرهابية.
وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديدها للملاحة البحرية والتجارة العالمية، مشيرًا إلى أنها تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.
وكان التحالف قد أعلن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة، في وقت سابق من اليوم، تم إطلاقها صوب اتجاه مطار أبها.
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