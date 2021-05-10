“زكاتي” تتلقى أكثر من 70 مليون ريال خلال شهر رمضان

بلادي – الرياض :

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن منصة “زكاتي” الإلكترونية تلقت أكثر من 70 مليون ريال مبالغ زكاة الأفراد الاختيارية، خلال 28 يومًا من شهر رمضان، مقابل 40 مليون ريال في شهر رمضان من العام الماضي.

وأوضحت أن جميع مبالغ زكاة الأفراد الواردة إلى خدمة “زكاتي” تم توجيهها إلى وكالة الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لصرفها على المستحقين من مستفيدي البرنامج، مبينةً في السياق ذاته أنه يمكن للأفراد الاستفادة من خدمة “زكاتي” على مدار العام.

يُذكر أن خدمة “زكاتي” تأتي في عامها الرابع على التوالي، اغتناماً لشهر رمضان المبارك في إخراج الأفراد زكاتهم عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني من خلال وسائل الدفع الآمنة التي تتيحها الخدمة، وهي: مدى، وسداد، وApple Pay.