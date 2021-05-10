وفاة مواطن بعد سقوطه من قمة جبل في تبوك

بلادي – الرياض :
لقي مواطن في العقد الثالث من العمر حتفه، بعد سقوطه من جبل في “مركز بجدة” بمنطقة تبوك.
وأفادت مصادر بحسب موقع “أخبار24” أن المواطن سقط من قمة الجبل أثناء ممارسته رياضة التسلق، فيما باشرت الجهات الأمنية والطبية الحالة، حيث تم نقل المتوفى إلى أحد مستشفيات المنطقة
وأضافت أن الحادثة وقعت السبت الماضي، فيما تم دفن جثمانه اليوم الإثنين بعد الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية.
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