سفارة المملكة لدى أبوظبي تصدر تنويهًا للمواطنين الراغبين بالسفر إلى الإمارات

بلادي – الرياض :
أصدرت سفارة المملكة لدى الإمارات، تنويها للمواطنين الراغبين بالسفر إلى الإمارات جوًا أو برًا، بإلزامهم بعدد من الإجراءات، من بينها إبراز جواز سفر ساري المفعول.
وأضافت أنه ينبغي على المواطنين القادمين إلى إمارة أبوظبي برًا، الحصول على نتيجة سلبية لاختبار PCR””، قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد الوصول إلى المنفذ البري، مبينة أنه يجب إجراء فحص “PCR ” عند الوصول، وفحص إضافي في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي.
أما المواطنون القادمون إلى إمارة أبوظبي جوا، يلزمهم الحصول على نتيجة سلبية لاختبار “PCR” قبل 96 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة، وإجراء فحص PCR عند الوصول، وكذلك فحض إضافي في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي.
وأوضحت أن التنقل من إمارة دبي إلى إمارة أبوظبي يلزم الحصول على نتيجة سلبية لاختبار “PCR”، في غضون 48 ساعة أو نتيجة اختبار الفحص بالليزر “DPI” سلبية في غضون 24 ساعة، منوهة أنه يتم احتساب يوم الوصول إلى أبوظبي على أنه اليوم الأول.
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