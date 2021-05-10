فلكية جدة: رصد انفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس

بلادي – الرياض :

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن القياسات تشير في رصدٍ لها اليوم (الإثنين)، أن البقعة النشطة “AR2822” في النصف الشمالي من قرص الشمس قادرة على إنتاج توهجات متوسطة القوة في أي لحظة.

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه جرى أمس رصد انفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس قذف بانبعاث كتلي إكليلي – سحابة من الغاز المتأين – نحو الفضاء.

وأكد أن هذه الانبعاثات من الممكن بقدرة الله تعالى أن تحدث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الدرجة G1 وظهور أضواء الشفق القطبي.