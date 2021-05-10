بلادي – الرياض :
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن القياسات تشير في رصدٍ لها اليوم (الإثنين)، أن البقعة النشطة “AR2822” في النصف الشمالي من قرص الشمس قادرة على إنتاج توهجات متوسطة القوة في أي لحظة.
وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه جرى أمس رصد انفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس قذف بانبعاث كتلي إكليلي – سحابة من الغاز المتأين – نحو الفضاء.
وأكد أن هذه الانبعاثات من الممكن بقدرة الله تعالى أن تحدث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الدرجة G1 وظهور أضواء الشفق القطبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلكية جدة: رصد انفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.