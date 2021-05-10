هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.. خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت

بلادي – الرياض :
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.
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