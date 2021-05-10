نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد في السعودية اليوم تحديثات ارتفاع اسعار جديد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد في السعودية اليوم تحديثات ارامكوا الشهرية التي تعلن في مثل هذا اليوم من كل شهر ميلادي وسط ترقب الملايين من أبناء المملكة العربية السعودية وكذلك المقيمين أيضا نظرا للأهمية القصوى لسعر البنزين بجميع فئاته 95 و 91 في حياة كل مواطن سعودي أو مقيم في المملكة، فتفاجئ المواطن بارتفاع سعر البنزين من قبل الشركة المنوطة بذلك ارامكوا يقابله تفاجئ في ارتفاع أسعار المنتجات الأخري التي لها علاقة بمنتجات الطاقة.



سعر البنزين الجديد في السعودية اليوم

سعر البنزين 91 الجديد يشهد تغير ملحوظ في الأربع اشهر الماضية حيث تحرك سعر في الزيادة علي مدار الفترة الأخيرة بطريقة واضحة للغاية مما كان له الأثر البالغ في ارتفاع بعض المنتجات الهامة في المملكة العربية السعودية، كما أعلنت أيضا منذ دقائق معدودة شركة ارامكوا عن التغير الجديد بسعر البنزين فئة 91 الذي كان يتم العمل به حتي منذ دقائق معدودة بقيمة 1.99 ريال سعودي حيث ارتفع سعر الآن إلي 2.08 ريال سعودي.



سعر البنزين 95 الجديد شهد تغير جديد في قيمته التي كانت 2.13 ريال وأصبحت بعد التحديث في أسعار مواد الوقود الذي أعلنت شركة ارامكوا علي تعديله منذ اقل من ساعة ليتفاجئ الكثيرون بالسعر الجديد الذي كانوا يتمنون أن يظل في ثبات أو ينخفض لا احد كان يتمني زيادة في أسعار البنزين وذلك لعدم ارتفاع مجدد في أسعار المنتجات المتعلقة بها.

ملخص الأسعار قبل وبعد 10 مايو 2021

قبل 10 مايو 2021 بعد 10 مايو 2021 سعر لتر البنزين فئة 95 بلغ سعر 2.13 ريال سعودي. ارتفع إلى 2.23 ريال سعودي. بنزين فئة 91 بقيمة 1.99 ريال سعودي ارتفع إلى سعر 2.08 ريال سعودي.

كما نوهت شركة ارامكوا علي موقعها الإلكتروني علي استمرار أسعار الكيروسين والديزل وغاز الميسال علي نفس الأسعار القديمة التي لم تتغير منذ عدة اشهر ماضية.

قدمنا لكم التغيرات المستجدة الخاصة بأسعار الوقود من سعر البنزين الجديد في السعودية اليوم فئة 95 وفئة 91.