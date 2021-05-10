التسجيل في منصة احسان لإخراج زكاة الفطر 1442

التسجيل في منصة احسان لدفع زكاة الفطر، يتواصل البحث بكثافة هذه الأيام من أجل التسجيل في هذه المنصة الخيرية المخصصة للتبرعات للفقراء والمحتاجين وتفريج كربهم، وفي المقابل أيضا يبحث الآلاف في المملكة العربية السعودية من الفقراء والمحتاجين الذين يرغبون في الحصول على من يتبرع لهم، وسنقدم لكم طريقة التسجيل في احسان الخيرية وذلك من أجل دفع زكاة الفطر حيث لم يعد يفصلنا عن يوم عيد الفطر المبارك سوى ثلاثة كحد أقصى ومن المحتمل أن يكون يومين، وجل الباحثين عن المنصة هذه الأيام هو من أجل دفع الزكاة، وتعد هذه المنصة هي أول منصة للتبرعات في المملكة العربية السعودية والعالم العربي بأكمله وقد حصلت على مبالغ ضخمة من المتبرعين في أيام قليلة من إطلاقها.

منصة احسان الخيرية

تم إنشاؤها قبل شهر من الآن وذلك بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز في جهود الحكومة السعودية في الحضور على عمل الخير والقضاء على الفقر وتفريج كرب من ضاقت بهم السبل، واشتهرت لكونها المنصة الأولى في المملكة التي تقوم بجمع التبرعات وذلك من أجل الإشراف عليها من طرف هذه المؤسسة ودفعها للأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الديون أو غير ذلك ذلك، وقد تبرع الملك سلمان للمنصة عند إطلاقها بمبلغ وصل إلى عشرين مليون ريال سعودي، كما تبرع أيضا الأمير محمد بن سلمان بمبلغ عشرة ملايين وتوالت بعد التبرعات من طرف أثرياء المملكة حتى وصلت مايزيد على نصف مليار ريال في غضون أسابيع.

التسجيل في ehsan

سنقدم لكم الطريقة الصحيحة والتي من خلالها يمكنكم التبرع على منصة إحسان لملايين المحتاجين في المملكة العربية السعودية، وايضا يمكنكم التسجيل لدفع زكاة الفطر والتي يبحث عشرات الآلاف من الأشخاص عن إحسان من أجل تأديتها، جدير بالذكر إلى أن التسجيل متاح فقط لمن يريد التبرع فعلى الأشخاص المحتاجين أن يذهبوا إلى الهيئات الخيرية التي تتعامل معها منصة إحسان فهي لا تتعامل مع الأفراد أبدا، وهذه هي كيفية التسجيل في المنصة.

كيف اسجل في منصة احسان لدفع الزكاة