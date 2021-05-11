نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو MAY 2021 مقارنة بالأرقام حول زيادة أرامكو المفاجئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو MAY 2021 أهم الأنباء في المملكة العربية السعودية في ذلك التوقيت بعد أن صرحت أرامكو إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو تداولها المواطنين والمقيمين بالمملكة بالعديد من التعليقات والآراء المختلفة حول تحديث أرامكو أسعار البنزين في السعودية الجديدة والذي يحدث كل يوم 10 من الشهر الميلادي، لذلك يكون الشاغل الأكبر لهم حاليًا إعلان أسعار أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو MAY 2021 ومقارنتها بالشهور الماضية.

إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو MAY 2021

جاء إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو MAY 2021 بزيادة لمختلف المحروقات عن أسعار البنزين في السعودية الشهر الماضي، وأكدت أرامكو على تطبيق أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 من اليوم التالى الثلاثاء 11 مايو، مشددة على وجود حملات تفتيش على مختلف محطات الوقود لضبط المخالفين، بعد إعلان منشورًا رسميًا عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو2021 في كافة أرجاء الممكلة.

أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021

نرصد لكم أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 وأسعار البنزين أبريل الماضي لبيان الفرق في الزيادة من خلال الجدول التالي:

الأسعار الجديدة شهر مايو: شهر أبريل الماضي بنزين 91 (2.08 ريال) بنزين95 (2.23 ريال) بنزين 91 (1.9) بنزين 95 (2.04) الديزل (0.52ريال) الديزل (0.52) غاز المسال (0.75 ريال) الغاز المسال (0.75) الكيروسين (0.70 ريال) الكيروسين (0.70)

تباينت آراء المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حول تحديث أسعار البنزين الجديدة من شركة آرامكو لاسيما أن إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 جاء زيادة عن الشهر الماضي، وكان أبرز تعليقات المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الآتي:

فقال محمد اليحيا، أحد المغردين على تويتر ” أرامكو ترفع أسعارالبنزين لشهر مايو 2021.. في السنوات الأخيرة، يتعرض المواطن لضغوط مالية كبيرة مابين ضرائب وارتفاع في الأسعار مع بقاء دخله كما هو بل حتى انخفاضه مما يؤدي لخفض قدرته الشرائية وتضخم معاناته، ناهيك عن تفاقم معاناة العاطلين عن العمل.. كان الله في عون المواطن”.

وأضاف آخر يدعى ساهر الخرج حول تحديث أسعار البنزين في السعودية: ” أسعار البنزين لشهر مايو..اللهم لا تباعد بين اسفارنا وسهلها علينا وابعد عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.. اللهم اجعل عاقبة الأمور خيرا”.

وأشار آخر يدعى عثمان الشبيلى “تحديث أرامكو أسعار البنزين لشهر مايو وفق أسعار النفط العالمي.. والزيادة طبيعية”.

وذكر ماجد السقاف: “أسعار البنزين لشهر مايو هدية أرامكو في عيد الفطر المبارك”.

وعلق مطلق القحطاني على تحديث أرامكو أسعار البنزين في السعودية، قائلا “أرامكو تقرر مراجعة أسعار البنزين لشهر مايو بزيادة غير متوقعة”.

وقال محمد الجوف: أرامكو تقرر مراجعة أسعار البنزين لشهر مايو .. هل هذا جنون العظمة أم هو كسر متواصل لظهر المواطن.. نحن نصدر البترول يا أرامكو”.

وذكر أخر يدعي حامد المرشدي: “أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر مايو والتطبيق من يوم الثلاثاء 11 مايو الساعة 12 صباحًا.