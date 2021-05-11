نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الفطر في البنوك بالسعودية 1442 والفروع المفتوحة خلال اجازة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الفطر في البنوك بالسعودية 1442 مع اقتراب نهاية شهر رمضان فنجد ان الكثير في السعودية يقوموا بالبحث عن الموعد الخاص بأجازة عيد الفطر بشكل عام للمؤسسات بقطاعات المختلفة، والموعد الخاص بأجازة عيد الفطر للبنوك بشكل خاص في انحاء المملكة العربية السعودية المختلفة، وذلك بهدف التعرف على موعد بداية ونهاية إجازة البنوك في السعودية لمدى اهمية البنوك في اتمام المعاملات المختلفة الخاصة بالاشخاص في كافة انحاء المملكة العربية السعودية، حيث قامت الحكومة السعودية خلال الايام الماضية بتحديد المواعيد الخاصة بأجازة عيد الفطر المبارك في السعودية للمؤسسات والقطاعات المختلفة ومن بينها البنوك، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال موعد بداية ونهاية اجازة عيد الفطر المبارك للبنوك في المملكة العربية السعودية 1442.

موعد اجازة عيد الفطر في البنوك بالسعودية 1442

تحديد إجازة عيد الفطر في البنوك بالسعودية هي مسئولية البنك المركزي السعودي ساما، حيث قام البنك المركزي السعودي خلال الايام الماضية بتحديد بداية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ رسميا يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 1442، والذي يوافق يوم الحادي عشر من شهر مايو الجاري، حيث تنتهي بإنتهاء عيد الفطر المبارك وتحديدا يوم السابع عشر من شهر مايو 2021، وذلك بالنسبة للبنوك العاملة في انحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما تم تحديد موعد بداية عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية والدول العربية المختلفة أيضا خلال الأيام الماضية.

وقد أعلنت عدة بنوك عن استمرا فتح بعض الفرع لها خلال اجازه عيد الفطر المبارك واليكم تفاصل هذه الافرع.

فروع البنك الأهلي السعودي المفتوحة خلال إجازة العيد

يستقبل البنك الاهلي السعودي العملاء بداية من يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 حتى يوم الاحد 4 شوال 1442 الموافق 16 مايو 2021 بداية من الساعه 11صباحا وحتى الساعه الثالثه عصراً فى الفروع التاليه

فروع بنك الراجحي المفتوحة خلال اجازه عيد الفطر

كما اعلن مصرف الراجحي خلال عن العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك في الفروع التالية

موعد عودة البنوك السعودية الى العمل

قام البنك المركزي السعودي بتحديد موعد انتهاء إجازة البنوك المختلفة العاملة في كافة انحاء المملكة العربية السعودية، حيث تم منح البنوك المختلفة إجازة لمدة سبعة ايام، تبدأ من يوم 29 من شهر رمضان وتستمر حتى يوم الخامس من شهر شوال، على ان يتم عودة البنوك الى العمل بشكل طبيعي بعد انتهاء الاجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك الذي تم تحديدها بسبعة ايام من قبل البنك المركزي السعودي، اما عن القطاعات الحكومية المختلفة الاخرى في السعودية فمن المقرر ان تبدأ الاجازة الخاصة بعيد الفطر بها من يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتستمر حتى نهاية عيد الفطر.