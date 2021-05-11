نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤية هلال شوال 1442 في السعودية شرعاً اليوم الثلاثاء 29 رمضان متى عيد الفطر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر بيان رؤية هلال شوال 1442 في السعودية الصادر عن المحكمة العليا يوم أمس الاثنين بتاريخ الثامن والعشرون من شهر رمضان الجاري الموافق لتاريخ العاشر من شهر مايو للعام الميلادي 2021م، حيث تم توجيه الدعوة اليوم من قبل المحكمة العليا السعودية من أجل تحري هلال عيد الفطر المبارك 1442 من جانب المواطنين والمقيمين بكافة أنحاء المملكة، ومن خلال ثقفني نوفر نص البيان الصادر عن المحكمة اليوم، كما يمكنكم الحصول على موعد وقفة عيد الفطر في السعودية، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021م، إلى جانب إمكانية الحصول الآن على رسائل عيد الفطر لتقديم أرق التهاني بمناسبة قدوم العيد، وكل عام وأنتم بخير.

رؤية هلال شوال 1442 في السعودية

تم توجيه الدعوة اليوم من جانب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية لعموم المسلمين بكافة أرجاء المملكة من أجل تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1442هـ مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرون من شهر رمضان الموافق لتاريخ الحادي عشر من شهر مايو 2021م.

حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية واس نص البيان الصادر عن المحكمة اليوم، مؤكدةً على أنه في حال تم رؤية الهلال بالعين المجردة أو عن طريق استخدام المناظير أن يقوم بإبلاغ أقرب محكمة لديه، وتسجيل شهادته بها، وفي حال عدم معرفة موقع أقرب محكمة له، فعليه الاتصال بأقرب مركز من أجل مساعدته في الوصول لأقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكافة المناطق بالمملكة، وذلك اتباعاً لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه من التعاون على البر والتقوى وإحداث النفع العام لكافة المسلمون.

استطلاع رؤية هلال عيد الفطر المبارك 2021

أصدرت المحكمة بيانها اليوم من أجل تحري رؤية الهلال مساء الثلاثاء اتباعاً لهدي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال:

“صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عمى عليكم فأكملوا العدد”.

ويدل هذا الحديث الشريف على وجوب الإفطار في حال تم ثبوت رؤية هلال شوال بشكل شرعي، كما يدل أيضاً على وجوب إكمال عدة شهر رمضان المبارك “ثلاثون يوماً” في حال تعذر رؤية الهلال، وذلك لأن الأصل هو بقاء الشهر المبارك، فلا يتم الحكم بخروجه إلا بيقين وهو استطلاع رؤية هلال شوال 1442 في السعودية وكل عام وأنتم بخير.

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