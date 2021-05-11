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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الدفعة 42 لشهر مايو من حساب المواطن 2021 في السعودية 1442 في المقال التالي
تم الإعلان مؤخرًا عن تفاصيل الدفعة 42 لشهر مايو حساب المواطن 2021 في السعودية 1442 بعد أن تم صرف قيمة دعم حساب المواطن للمستحقين من الدعم من ذوي الأهلية والاستحقاق المستوفين لشروط الحصول على حساب المواطن من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل عن تفاصيل الدفعة 42 حساب المواطن السعودية مايو 1442.
الدفعة 42 من حساب المواطن
قام برنامج حساب المواطن بإيداع قيمة 1.9 مليار ريال سعودي، عن الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن لشهر مايو 2021، ويتم صرف حساب المواطن لكل من تنطبق عليه معايير الاستحقاق بالدفعة 42، ويّكر أن عدد المستحقين من أهلية دعم حساب المواطن يصل عددهم إلى 10 مليون و400 ألف مستفيد وتابع من المستحقين.
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي تعويضات حساب المواطن عن الدفعة 41 السابقة لشهر أبريل التي تم دفعها بأثر رجعي قد وصلت إلى قيمة 30 مليون ريال سعودي، في حين أن إجمالي ما تم دفعه للمستحقين من الدعم للدفعات السابقة وصلت إلى قيمة 95.7 مليار ريال سعودي، والتعويضات للدفعات السابقة وصلت قيمتها إلى 734 مليون ريال سعودي.
تفاصيل الدفعة 42 لشهر مايو من حساب المواطن 2021
- هذا وقد أوضح السيد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن هناك نسبة 76% من المواطنين المستفيدين من دعم البرنامج قد حازوا على قيمة دعم الدفعة 42.
- كما أن متوسط دعم الأسرة المستفيدة من برنامج حساب المواطن الواحدة وصل في الدفعة 42 لشهر مايو إلى 1053 ريال سعودي.
- أما بالنسبة لأرباب الأسر فقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن 2 مليون رب أسرة، بنسبة تصل إلى 93%، وبالنسبة للتابعين فقد وصل عددهم إلى ما يزيد عن 8.2 مليون مستفيد.
- كما أن عدد المستقلين المستحقين من دعم حساب المواطن، فقد وصل عددهم لما يزيد عن 164000 مستفيد بنسبة 7% من إجمالي عدد المستوفين لشروط الاستحقاق والمستفيدين من الدعم.
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