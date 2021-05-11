تفاصيل الدفعة 42 لشهر مايو من حساب المواطن 2021 في السعودية 1442

تم الإعلان مؤخرًا عن تفاصيل الدفعة 42 لشهر مايو حساب المواطن 2021 في السعودية 1442 بعد أن تم صرف قيمة دعم حساب المواطن للمستحقين من الدعم من ذوي الأهلية والاستحقاق المستوفين لشروط الحصول على حساب المواطن من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل عن تفاصيل الدفعة 42 حساب المواطن السعودية مايو 1442.

الدفعة 42 من حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بإيداع قيمة 1.9 مليار ريال سعودي، عن الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن لشهر مايو 2021، ويتم صرف حساب المواطن لكل من تنطبق عليه معايير الاستحقاق بالدفعة 42، ويّكر أن عدد المستحقين من أهلية دعم حساب المواطن يصل عددهم إلى 10 مليون و400 ألف مستفيد وتابع من المستحقين.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي تعويضات حساب المواطن عن الدفعة 41 السابقة لشهر أبريل التي تم دفعها بأثر رجعي قد وصلت إلى قيمة 30 مليون ريال سعودي، في حين أن إجمالي ما تم دفعه للمستحقين من الدعم للدفعات السابقة وصلت إلى قيمة 95.7 مليار ريال سعودي، والتعويضات للدفعات السابقة وصلت قيمتها إلى 734 مليون ريال سعودي.

تفاصيل الدفعة 42 لشهر مايو من حساب المواطن 2021