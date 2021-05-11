نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو والإعلان عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد محركات البحث من قبل المواطنين السعوديين في المملكة حول الأسعار المقررة للبنزين لشهر مايو،ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا أسعار البنزين لشهر مايو، ونذكر أن أسعار البنزين تتأثر بعدة عوامل تساعد في تغير الأسعار تارة مرتفعة وتارة منخفضة، والتي يتم الإعلان عنها في هذا الوقت من خلال موقعنا، حيث أن تلك الأسعار تتأثر بالأسعار العالمية للوقود، كما أن منظمة أرامكو تقوم بمتابعة تطبيق تلك الأسعار في محطات الوقود، كما تتابع مع المواطنين تطبيق الأسعار، حيث أن العديد من المواطنين يتطلعون لمعرفة تلك الأسعار المقررة لشهر مايو، فهناك حالة ترقب من قبل المواطنين السعوديين لمعرفة أسعار البنزين المقرر طرحها في الأيام المتبقية من شهر مايو.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الوقود تتأثر بالأسعار العالمية المطروحة في السوق بشكل طردي، ومن المقرر الإعلان عن تلك الأسعار مساء يوم 10 من شهر مايو الجاري، ويتم العمل بتلك الأسعار بداية من فجر يوم11، وتقوم منظمة أرامكو بتنفيذ تلك الأسعار ومتابعة تنفيذها من قبل محطات الوقود بالسعودية كما أنها تشدد لضرورة تطبيق تلك الأسعار المقررة، ومع حالة الترقب من قبل المواطنين هل تلك الأسعار ستزيد ام يقل سعرها، لذلك ينتظرون الإعلان عنها، وذلك بقرار من شركة أرامكو السعودية وهي المسئولة عن أي تعديلات أو تغييرات بشأن أسعار النفط والبترول بالمملكة العربية السعودية.

أرامكو السعودية:

وبعد نتيجة من البحث المستمر وتقارير الخبراء نجد أن شركة أرامكو من أهم الشركات العالمية التي تهتم بسعر البنزين ومنتجات السعودية، بالإضافة إلى إنها تقوم بتحديد أسعار الطاقة وفقاً التغييرات والتعديلات التي تختص بأسعار الطاقة في الأسواق العالمية سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، كما كانت قد أعلنت أرامكو في مارس العام الماضي ٢٠٢٠ إنها تقوم بعمل مراجعة دورية لأسعار الطاقة والبترول بشكل دوري شهرياً وربع سنوياً، ومن المعتاد أن يتم هذا التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مساءاً حيث يتم العمل به وتطبيقه في صباح اليوم التالي الموافق الحادي عشر من كل شهر ميلادي وقد تكون هذه التعديلات بالزيادة أو النقصان في أسعار البترول .

أسعار البنزين المقررة في الوقت الحالي:

وما زال العمل حتى الآن بأسعار البنزين الحالية التي لم تتغير حتى وقتنا الحالي، من أجل الأنتظار للإعلان عن الأسعار الجديدة المقررة طرحها خلال الأيام القادمة، حيث أن أسعار البنزين تتأثر بالأسعار العالمية المطروحة لأسعار الوقود المقررة، وتتراوح أسعار البنزين الحالية كالتالي:

يتراوح سعر لتر بنزين 91 ، 1.99 ريال سعودي. يبلغ سعر بنزين 95 يتراوح من 2.13ريال سعودي. والكيروسين سعر اللتر منه يتراوح 0.70ريال سعودي. والديزل سعر لتر يصل 0.52ريال. وغاز البترول المسال وصل سعر اللتر منه يكون 0.75ريال سعودي.

أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021:

ننتظر التحديثات والإعلان عن الأسعار الجديدة من قبل شركة أرامكو السعودية وفقاً لآخر تحديث: