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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442 واستطلاع هلال شوال في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442 من أبرز الأسئلة الواردة حول عيد الفطر المبارك حيث اقترب أول أيام عيد الفطر وأهم مايشغل أذهان المسلمين موعد صلاة العيد خاصة مع إجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فنجد البحث يتجدد عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية بمختلف المدن، بجانب البحث عن موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442 باعتبارها من أكبر مدن المملكة وأكبر منفذ بري في الشرق الأوسط، فهى تقع في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية.
موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442
حُدد موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442 في تمام الساعة 5:47 صباح أول أيام عيد الطر المبارك ويمتد حتى موعد أذان الظهر، ولكن هذا العام مسموح للمسلمين أداء الصلاة في منازلهم في حالة استحالة الأداء في المسجد لتداعيات فيروس كورونا.
استطلاع رؤية هلال شوال 1442
ينتظر المسلمون استطلاع رؤية هلال شوال 1442 يو الثلاثاء 11 مايو 2021 مع غروب الشمس على أن تعلن دار الإفتاء السعودية أول أيام عيد الفطر المبارك، فالعيد لايثبت إلا برؤية هلال الشهر الجديد، حسب البحوث الفلكية فأن شهر رمضان يأتي كاملاً أي 30 يوم ويكون أول أيام عيد الفطر في 13 مايو الجاري.
موعد صلاة العيد في السعودية
أكد الفلك السعودي أن موعد صلاة عيد الفطر 2021 يكون عقب طلوع الشمس بـ ربع ساعة ليتحدد في مختلف المحافظات على النحو التالي:
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الدمام 5:14 صباحً
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الرياض 5:30 صباحً
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المدينة المنورة 5:59 صباحً
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مكة المكرمة 6:3 صباحً
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جدة 6:5 صباحً
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سكاكا: 5:47 صباحً
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النبك: 5:56 صباحً
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ينبع: 6:6 صباحً
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دومة الجندل: 5:49 صباحً
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بيشة: 5:54 صباحً
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الطائف: 6:1 صباحً.
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نجران: 5:52 صباحً
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القويعية: 5:37 صباحً
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الحلة: 5:32 صباحً
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المبرز: 5:18 صباحً
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القطيف: 5:14 صباحً
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الظهران: 5:14 صباحً
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بريدة: 5:39 صباحً
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حائل: 5:46 صباحً
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عرعر: 5:42 صباحً
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رفحاء: 5:35 صباحً
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الخرج: 5:29 صباحً
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442 واستطلاع هلال شوال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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