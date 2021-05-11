موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442 واستطلاع هلال شوال

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442 من أبرز الأسئلة الواردة حول عيد الفطر المبارك حيث اقترب أول أيام عيد الفطر وأهم مايشغل أذهان المسلمين موعد صلاة العيد خاصة مع إجراءات الوقائية من فيروس كورونا، فنجد البحث يتجدد عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية بمختلف المدن، بجانب البحث عن موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442 باعتبارها من أكبر مدن المملكة وأكبر منفذ بري في الشرق الأوسط، فهى تقع في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442

حُدد موعد صلاة عيد الفطر في الجوف 2021-1442 في تمام الساعة 5:47 صباح أول أيام عيد الطر المبارك ويمتد حتى موعد أذان الظهر، ولكن هذا العام مسموح للمسلمين أداء الصلاة في منازلهم في حالة استحالة الأداء في المسجد لتداعيات فيروس كورونا.

استطلاع رؤية هلال شوال 1442

ينتظر المسلمون استطلاع رؤية هلال شوال 1442 يو الثلاثاء 11 مايو 2021 مع غروب الشمس على أن تعلن دار الإفتاء السعودية أول أيام عيد الفطر المبارك، فالعيد لايثبت إلا برؤية هلال الشهر الجديد، حسب البحوث الفلكية فأن شهر رمضان يأتي كاملاً أي 30 يوم ويكون أول أيام عيد الفطر في 13 مايو الجاري.

موعد صلاة العيد في السعودية

أكد الفلك السعودي أن موعد صلاة عيد الفطر 2021 يكون عقب طلوع الشمس بـ ربع ساعة ليتحدد في مختلف المحافظات على النحو التالي: