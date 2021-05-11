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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442 وأجدد صور عيد الفطر 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442 من أكثر المدن التى يبحث فيها المواطنين والمقيمين في المملكة عن موعد صلاة العيد في السعودية، لاسيما أن يفرقنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك ساعات معدودة حيث أعلنت البحوث الفلكية السعودية موعد عيد الفطر 2021 في 13 مايو الجاري، لذلك نرصد موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442 بجانب توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية بمختلف المدن وأجدد صور عيد الفطر 2021 بتصميمات مختلفة.
موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442
أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442 الساعة 05:59 وبذلك تكون بعد شروق الشمس في المنطقة بربع ساعة.
صور عيد الفطر 2021
تنتشر صور عيد الفطر 2021 بالعديد من التصميمات المختلفة حتى يتداولها المسلمون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اقتصرت المعايدات في ذلك التوقيت على السوشيال ميديا، ومن أجدد صور العيد الآتي:
موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية
بجانب عرض موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021 ننشر مواعيد صلاة العيد في مختلف مدن السعودية على النحو التالي:
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موعد صلاة العيد في الدمام 5:14 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في الرياض 5:30 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 5:59 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في مكة المكرمة 6:3 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في جدة 6:5 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في سكاكا: 5:47 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في النبك: 5:56 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في ينبع: 6:6 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في دومة الجندل: 5:49 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في بيشة: 5:54 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في الطائف: 6:1 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في نجران: 5:52 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في القويعية: 5:37 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في الحلة: 5:32 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في المبرز: 5:18 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في القطيف: 5:14 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في الظهران: 5:14 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في بريدة: 5:39 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في حائل: 5:46 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في عرعر: 5:42 صباحًا.
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موعد صلاة العيد في رفحاء: 5:35 صباحًا
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موعد صلاة العيد الخرج: 5:29 صباحًا.
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