نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442 وأجدد صور عيد الفطر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442 من أكثر المدن التى يبحث فيها المواطنين والمقيمين في المملكة عن موعد صلاة العيد في السعودية، لاسيما أن يفرقنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك ساعات معدودة حيث أعلنت البحوث الفلكية السعودية موعد عيد الفطر 2021 في 13 مايو الجاري، لذلك نرصد موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442 بجانب توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية بمختلف المدن وأجدد صور عيد الفطر 2021 بتصميمات مختلفة.

موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021-1442 الساعة 05:59 وبذلك تكون بعد شروق الشمس في المنطقة بربع ساعة.

صور عيد الفطر 2021

تنتشر صور عيد الفطر 2021 بالعديد من التصميمات المختلفة حتى يتداولها المسلمون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اقتصرت المعايدات في ذلك التوقيت على السوشيال ميديا، ومن أجدد صور العيد الآتي:

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية

بجانب عرض موعد صلاة عيد الفطر في الباحة 2021 ننشر مواعيد صلاة العيد في مختلف مدن السعودية على النحو التالي: