أسعار البنزين في السعودية، أعلنت شركة ارامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر مايو الجاري، والتي سوف يتم تطبيقها اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، وسوف يستمر العمل بتلك الأسعار الجديدة للبنزين حتى اليوم العاشر من شهر يونيو المقبل، حيث تقوم شركة ارامكو بمراجعة شهرية لأسعار البنزين وذلك في ظل سياسة الحوكمة التي تتبعها المملكة العربية السعودية في تسعير منتجات الطاقة من بترول وكهرباء ومياه.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2021

جاءت أسعار البنزين التي أعلنت عنها يوم أمس شركة أرامكو والتي سوف يتم العمل بها اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 مرتفعة بعض الشيء بالمقارنة بأسعار البنزين خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت الأسعار الجديدة للبنزين كما يلي:-

وتلك الأسعار الجديدة سوف يستمر العمل لمدة شهر كامل تنتهي في اليوم العاشر من الشهر المقبل، وترتكز سياسة المراجعة الشهرية التي تقوم بها شركة ارامكو السعودية في تسعير البنزين بها، من خلال المقارنة بين سعر بيع الوقود بالتجزئة وبين سعر التصدير للعالم الخارجي، حيث يكون هناك ارتباط وثيق بين السعرين.

وشركة أرامكو هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتوفير منتجات البترول في السوق المحلي السعودي ولهذا تتعهد دائماً على توفيره بأعلى خامات الجودة، وعادة ما تقوم الحكومة السعودية بتعويض الفئات الأقل دخلاً والتي تتأثر بشكل مباشر بالزيادة في أسعار النقط، بزيادة مبالغ الدعم الموجهة للأسر الأقل دخلاً، حيث قامت خلال شهر مايو الجاري برفع مبالغ الدعم المستحقة للأسر المشتركة في برنامج حساب المواطن، بالمقارنة بشهر أبريل الذي أنشأته المملكة خصيصاً لمساعدة الطبقات ذات الدخل المنخفض على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة جراء تحرير أسعار مواد الطاقة والكهرباء والمياه، كذلك تقدم الحكومة عدد من برامج الدعم الأخرى مثل الضمان الاجتماعي، المساعدة المقطوعة ومكرمة الملك سلمان في رمضان.. إلخ.