كيف أقدم على جود الإسكان وشروط الاستحقاق

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عمر شويل - جدة كيف أقدم على جود الإسكان واحد من الأسئلة المطروحة بكثرة، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة إلكترونية تعمل على توفير خدمة الدعم السكني للأفراد ذوي الدخل المحدود، ويطلق على هذه المنصة اسم جود الإسكان، والتي توجه اهتماماً كبيراً نحو خدمات الإسكان التنموي، كما أنها أحد أكثر المنصات أهمية بالتعاون مع كلا من وزارة الإسكان ومجموعة من الجمعيات الخيرية والأهلية، حتى تتمكن من تقديم الدعم السكني لمحدودي الدخل، كما تعمل على تقديم المساعدات الخيرية والتنموية للأشخاص الذين يستحقونها وفق مجموعة من الشروط، وفي هذا الموضوع سوف نتحدث عن كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان.

كيف أقدم على جود الإسكان

تم إطلاق منصة جود الإسكان طبقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتوفير الدعم السكني للأفراد السعوديين محدودي الدخل، ومن أهم ما يميز تلك المنصة هي القدرة على تقديم خدمات إسكان للمواطن المستحق وغير القادر، ويتم هذا بشكل إلكتروني عن طريق الرابط الخاص بالمنصة، وحتى تتمكن من الحصول على الدعم السكني يجب القيام أولاً بالتسجيل في المنصة، ومعرفة جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمكن من الحصول على الدعم، وهنا ستتعرف على إجابة كيف استفيد من منصة جود الإسكان 1442.

شروط التسجيل في جود الإسكان

يجب أن يكون المتقدم مقيداً في الضمان الاجتماعي حتى يتمكن من الحصول على الدعم.

يلزم أن يكون المتقدم لديه حساب خاص على منصة جود الإسكان بوابة سكني.

أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم 5 أفراد على الأقل.

تقديم بيان خاص يوضح فيه قيمة الراتب.

تقديم الأوراق التي تؤكد عدم حيازة سكن دائم.

رابط جود الإسكان

حتى يمكن التسجيل في منصة جود الإسكان والتعرف على الخدمات التي تعمل المنصة على توفيرها والاستفادة من الدعم السكني، والشروط التي يجب توفرها للتمكن من الاستفادة من دعم المنصة يجب أولاً:

الدخول على الرابط الرئيسي الخاص بمنصة جود الإسكان.

بعد أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة جود الإسكان، يقوم بالنقر على أيقونة حساب جديد، ثم بعد ذلك القيام بكتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم، وهي:

الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية.

رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، كلمة المرور، الوظيفة الخاصة به.

ثم القيام بالنقر على أيقونة تسجيل حساب جديد، حتى يقوم باختيار الدعم الذي يود الحصول عليه، ويمكن معرفة الرد بعد ذلك عن طريق الحساب الذي تم التسجيل به، ويمكن الدخول عليه عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة المرور أو عن طريق رقم الهوية الوطنية.