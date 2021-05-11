نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد لشهر مايو 2021 في السعودية من شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو السعودية للمواد البترولية عن سعر البنزين الجديد لشهر مايو 2021، وقد أعلنت الشركة في وقت سابق عن أن مراجعة الأسعار تكون بصورة شهرية ليتم للتقليل من تأثيرات تذبذبات أسعار التصدير، وينتظر أبناء الشعب السعودي والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية تحديثات الشركة لأسعار النفط في كل شهر حيث تتم مراجعة الأسعار بصورة دورية خلال العشرة أيام الأولى من الشهر، وتوفر الشركة للمواطنين والمقيمين البنزين بنوعيه 91 و95 كما يتوفر وقود الديزل بجودة عالية للشاحنات والمركبات، كما أوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي عن خلو جميع منتجات البنزين الخاصة بها من الرصاص، كما أنها تجري العديد من الاختبارات لضمان جودة المنتج بداية من دورة إنتاجه وحتى وصوله إلى العميل الأمر الذي يزيد من إقبال العملاء على منتجات الشركة.

سعر البنزين الجديد من شركة أرامكو

تقوم الشركة بإجراء مراجعة شهرية لأسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، ويتم إقرار الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر ويجري العمل بها في اليوم الحادي عشر، وقد تم العمل بهذه السياسة السعرية للتقليل من الآثار السلبية لذبذبات الأسعار التصديرية.

وعبر الموقع الرسمي لشركة أرامكو السعودية تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للتر البنزين وكانت كالتالي:

بلغ سعر بنزين 91 بالعملة الوطنية 2.08 ريال.

بنزين 95 أصبح سعره لهذا الشهر 2.23 ريال.

سعر الديزل لشهر مايو 0.52 ريال.

أما عن سعر الكيروسين 0.70 ريال.

0.75 لغاز البترول المسال.

كيفية معرفة نوع الوقود المناسب للسيارة

كان في المملكة عام 2006م بنزين 95 هو النوع السائد في ذلك الوقت، وفي ذلك العام اتضح أن ليست جميع السيارات المتواجدة داخل المملكة تحتاج إلى هذه النوع العالي من البنزين، ولذلك قامت أرامكو بإضافة البنزين 91 لكي يتوافق مع ما يحتاج إليه المستهلك في الواقع.

وقد أوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أن بنزين 91 يناسب غالبية السيارات الحديثة، بينما يعتبر بنزين 95 هو الخيار الأفضل للسيارات ذات الأداء العالي، وفي حالة عدم تأكد مالك السيارة من الوقود المناسب لسيارته، فإن الشركة تنصح بالرجوع إلى دليل المالك أو سؤال الوكيل عن الوقود الأنسب للسيارة، كما أن في بعض الأحيان يوضع ملصق بنوع البنزين الملائم للسيارة داخل غطاء خزان وقود السيارة.