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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1442 وتوقيت صلاة العيد في جميع المدن السعودية 2021 في المقال التالي
أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد موعد صلاة عيد الفطر في جدة 2021-1442 وتوقيت صلاة العيد في السعودية 1442 تزامنا من اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 1442 ونهاية شهر رمضان الكريم للعام الجاري حيث من المقرر أن تعلن المملكة نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر شوال المبارك لمعرفة ما إذا كان يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان أو أول أيام عيد الفطر 2021 وغرة شهر شوال 1442.
موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1442
وتتزايد معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1442 حيث تعد مدينة جدة من أكبر المدن السعودية اكتظاظًا بالسكان ومن المدن الراقية بالمملكة لاستعداد للصلاة في المساجد والساحات بالتزامن مع إعلان وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد زيادة أعداد الأماكن المخصصة لصلاة عيد الفطر في السعودية 1442، حيث يحل موعد صلاة العيد في مدينة جدة 1442 في الساعة 6:5 صباحًا.
في سياق متصل أعلنت وزارة الشئون الإسلامية و الدعوة والإرشاد السعودية ظهور إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بين المصلين في 6 مناطق مختلفة، ما دفعها لإغلاق 23 مسجد بصورة مؤقتة.
مواعيد صلاة عيد الفطر في المدن السعودية 1442
- موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 5:59 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في الرياض 5:30 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في مكة المكرمة 6:3 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في الدمام 5:14 صباحًا.
- موعد صلاة العيد 1442في جدة 6:5 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في سكاكا: 5:47 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في النبك: 5:56 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في ينبع: 6:6 صباحًا.
- موعد صلاة العيد 2021 في دومة الجندل: 5:49 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في رفحاء: 5:35 صباحًا
- موعد صلاة العيد في القويعية: 5:37 صباحًا.
- موعد صلاة العيد 1442 في الحلة: 5:32 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في المبرز: 5:18 صباحًا.
- موعد صلاة العيد 2021 في القطيف: 5:14 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في الظهران: 5:14 صباحًا.
- موعد صلاة العيد الخرج: 5:29 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في بيشة: 5:54 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في الطائف: 6:1 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في نجران: 5:52 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في بريدة: 5:39 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في حائل: 5:46 صباحًا.
- موعد صلاة العيد في عرعر: 5:42 صباحًا.
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