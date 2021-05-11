متى موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1442 وتوقيت صلاة العيد في جميع المدن السعودية 2021

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد موعد صلاة عيد الفطر في جدة 2021-1442 وتوقيت صلاة العيد في السعودية 1442 تزامنا من اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 1442 ونهاية شهر رمضان الكريم للعام الجاري حيث من المقرر أن تعلن المملكة نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر شوال المبارك لمعرفة ما إذا كان يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان أو أول أيام عيد الفطر 2021 وغرة شهر شوال 1442.

موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1442

وتتزايد معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر في جدة 1442 حيث تعد مدينة جدة من أكبر المدن السعودية اكتظاظًا بالسكان ومن المدن الراقية بالمملكة لاستعداد للصلاة في المساجد والساحات بالتزامن مع إعلان وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد زيادة أعداد الأماكن المخصصة لصلاة عيد الفطر في السعودية 1442، حيث يحل موعد صلاة العيد في مدينة جدة 1442 في الساعة 6:5 صباحًا.

في سياق متصل أعلنت وزارة الشئون الإسلامية و الدعوة والإرشاد السعودية ظهور إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بين المصلين في 6 مناطق مختلفة، ما دفعها لإغلاق 23 مسجد بصورة مؤقتة.

مواعيد صلاة عيد الفطر في المدن السعودية 1442