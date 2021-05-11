الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب وطريقة التقديم عليها إلكترونيا ١٤٤٢

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، مازالت مقطوعة الضمان الاجتماعي تشهد تزايدا كبيرا في عمليات البحث عليها من طرف عشرات الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك نظرا لوجود عدد من الأخبار التي تتوقع صدورها في عيد الفطر المبارك الأمر الذي يعتبر فرحتين بالنسبة للبعض، فرحة العيد وفرحة إيداع هذه المعونة المالية التي طال انتظارها على الكثير من الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إليها في أقرب وقت ممكن، ويتبين للمتابعين الأعزاء جميع التفاصيل التي تتعلق بالمقطوعة وكذلك حقيقة الأنباء التي يتداولها الكثير من الناس على أنها سيتم صرفها لمستحقي الضمان الاجتماعي قبل حلول عيد الفطر المبارك الذي تفصلنا عنه ثلاثة أيام فقط.

المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي

تم إنشاء هذه المساعدة كغيرها من الكثير من مساعدات الضمان الاجتماعي بأمر من الملك سلمان، وذلك لأهداف وغايات نبيلة من شأنها أن تقضي على الفقر وآثاره في المملكة نظرا لكونها تصرف لهذه الفئات فقط وكل عام، ويتراوح المبلغ المخصص للمستفيدين مابين عشرة آلاف ريال سعودي وحتى ثلاثين ألف ريال، وهذا المبلغ يمكن للمستفيد أن يستثمرها ويدر عليه دخلا جيدا، وتصرف هذه المساعدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تتبع لها غالبية المساعدات، ويتم الصرف للأشخاص وفق الشروط الثابتة التي أعلنت عنها الوزارة في بداية إطلاق هذه المساعدة، وذلك لكونها تستهدف فئة معينة من المواطنين الأشد فقرا في المملكة، وسنقدم لكم الشروط وكذلك كيفية الاستعلام بالطريقة الصحيحة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

توجد طريقتان لا غير من أجل الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، والطريقة الأبرز والأشهر هي الاستعلام برقم الطلب، ويتبين لكم الطريقة الصحيحة في خطوات بسيطة، جدير بالذكر أيضا أنه يمكن للأشخاص الذين نسوا رقم الطلب الخاص بهم أن يقوم بالاستهلاك عبر رقم السجل المدني، وهذه هي طريقة الاستعلام.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب

التوجه مباشرة إلى الموقع الالكتروني لوزارة الموارد البشرية

اختيار مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك بعد أن نختار الخدمات الإلكترونية.

ثم نضغط على خيار الاستعلام

بعدها ندخل رقم الطلب والرمز ونضغط استعلام، وهذه هي الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها.

حقيقة إيداع المقطوعة في عيد الفطر

تداول العديد من المواقع الإلكترونية خبر إيداع المساعدة في عيد الفطر المبارك، وشهدت محركات البحث ارتفاعا هائلا في أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن حقيقة هذا الخبر، وقد أعلنت الدعم الفني للعملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه على المواطنين الذين قدموا مسبقا للحصول على مقطوعة الضمان أن يعرفوا بأنه لا يوجد موعد محدد أبدا، وأن الطريقة التي يجب عليهم اتباعها من أجل الاطلاع على حالة طلبهم هي الاستعلام المستمر عن المقطوعة برقم الطلب وذلك من أجل معرفة ما إذا كان قيد المراجعة أو تم رفضه، وقد صرع الدعم أن الوزارة تقوم بإيداعه المبلغ المستحق في حساب الشخص فور قبوله، وبهذا أعزائنا الكرام نكون قدمنا لكم جديد الأخبار المتعلقة بصرف المبلغ المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي وكذلك كيفية الاستعلام.

التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي إلكترونيا