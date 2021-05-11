محمد بن سلمان يدعم الرياض ب 53 ألف وحدة سكنية لتملك المواطنين بجودة وأسعار مناسبة

في إطار ما تقدمه الحكومة السعودية من دعم لصالح المملكة العربية السعودية لتملك الوحدات السكنية للمواطنين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الإسكان وزيادة نسبة تملك المواطنين للعقارات على أراضي المملكة، فقد قام ولي العهد محمد بن سلمان باتباع خطة استراتيجية جديدة وهي دعم استراتيجية الرياض بـ 53 ألف وحدة سكنية جديدة، وهذا يعكس توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حرص سموه الكبير على دعم القطاع السكني لتحقيق مستهدفات في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.

إعادة هيكلة قطاع الإسكان:

ونذكر من خلال هذا المقال الخطة المتبعة للنهوض بالمملكة في صالح الإسكان، حيث يأتي التخصيص الجديد لقطاع الإسكان عبارة عن مواصلة لكافة الإنجازات الكبيرة المدعمة من قبل الحكومة في هذا الملف، وذلك بعد إعادة هيكلته بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفي ضوء مستهدفات رؤية 2030، ما أسفر عن تحقيق نجاحات كبيرة طالت جميع المناطق ورفعت نسبة تملك المساكن من47% قبل أربعه أعوام الى 60% في العام 2020، ومن شأن هذا التخصيص الأكبر من نوعه الذي وجّه به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلبية الطلب المتزايد على تملك العقارات في الرياض وتوفير وحدات سكنية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة تسمح لكل من يرغب في تملك وحدة سكنية بأسعار مناسبة وتلبي جميع رغبات المواطنين من الشرائح المختلفة للمجتمع.

استراتيجية مدينة الرياض في زيادة تملك المواطنين للوحدات السكنية:

ومن خلال مقالنا هذا نستعرض الجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة للنهوض بمستوى المعيشة للمواطنين وزيادة نسبة التملك ، ويأتي التخصيص الحكومي الجديد للإسكان متسقًا في أهدافه مع استراتيجية مدينة الرياض المرتقبة ضمن خطط تطوير العاصمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وصولًا إلى تحقيق هدف جعل المدينة أحد أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، كما أن الحراك الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان يؤكد التزام الدولة بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد لتكون المملكة من أعلى دول العالم في نسبة تملك السكن.

53 ألف وحدة سكنية من ولي العهد لراغبي تملك الوحدات السكنية بالرياض:

ومن الجدير بالذكر أن خطة الإسكان المتفق عليها تهدف إلى التخصيص: