نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احسب فاتورة الكهرباء بعد التخفيض برقم المشترك ونظام الحوسبة السحابية الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد قامت الشركة السعودية للكهرباء بالبدء رسمياً في تطبيق القرار الملكي الذي يخص تخفيض قيمة الفواتير لدى شهر أبريل الجاري وكذلك شهر مايو المقبل وهذا بقيمة 30% وهذا لجميع المشتركين في كل من القطاعات التجارية والزراعية والصناعية، وهذا فضلاً عن تعويض من صدرت فواتيرهم لدى شهر مايو قبل صدور هذا القرار وهذا عن طريق الخصم المباشر من فواتير الشهر القادم مضاعفة وهذا مع إمكانية سداد قيمة الفواتير حتى 6 الأشهر مقابلة مع بداية عام 2021، وقد يتم التأجيل مرة أخرى لاحقاً أو الفترة التي تأتي بعدها وهذا في حالة الاستعلام عن الفاتورة الجديدة لدى شهر أبريل الجاري مع العلم أنه يتم تثبيت أسعار الشرائح المختلفة لعام 2021 وهذا لمختلف أنواع العدادات الكهربائية.

موقف خدمة الفاتورة الثابتة

قد قامت الشركة السعودية للكهرباء بالإشارة إلى أن الغرض من استخدام الفاتورة الثابتة هو تيسير عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية عن طريق تسديد قيمة تقديرية ثابتة وهذا بشكل شهري مع العلم بأن تلك القيمة هي ما تمثل متوسط الاستهلاك عن 12 شهراً السابقة، وهذا يعتبر بناءاً عليه حيث يقوم المشترك بدفع مبلغاً شهري ثابت وأكدت الشركة أنه في حالة تم الاشتراك في هذه الفاتورة لن تقوم الشركة بفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك وهذا في حالة زيادة قيمة استهلاكه الفعلي عن القيمة المحددة لدى المتوسط.

فاتورة أبريل الجديدة

ومن الجانب الآخر حيث قامت الشركة السعودية بالبدء في إصدار فواتير شهر أبريل الجديدة بشكل آلي ومن أجل الاستعلام عنها يجب اتباع الخطوات التالية :-

من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة السعودية للكهرباء.

ومن ثم تسجيل رقم المشترك وكذلك الرمز المائي.

الضغط على عرض الفواتير.

ومن ثم اختيار سداد الفاتورة وبعد ذلك نقوم بتسديدها عن طريق الدفع الإلكتروني.

خدمة الرسائل المجانية

كما قامت الشركة السعودية للكهرباء بإتاحة خدمة الرسائل المجانية من خلال رسائل الجوال وذلك بهدف الاستفسار وكذلك استقبال المعلومات عن فواتير الاستهلاك والتذكير بالسداد وهذا يعتبر فضلاً عن التذكير بالانقطاعات المجدولة وكذلك استلام الرسائل الإرشادية والتوعوية والتي تكون متماشية مع التحول الرقمي الممنهج الذي تم وضعه من قبل الحكومة السعودية وهذا من أجل مواكبة التطورات، ويعتبر أيضاً متماشياً مع رؤيتها الشاملة اتجاه 2030 وهذا بالتزامن مع التوسع في تركيب العدادات الكودية الجديدة الذكية والتي ستكون بديلاً قاطع عن قراءات العدادات الخاطئة من قبل الموظفين الذين يتم إرسالهم بهدف قراءة الكهرباء بحيث يمكن الحصول عليها أيضاً من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني للشركة بحيث يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بصاحب العداد الذي يرغب في الحصول عليه.