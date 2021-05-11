أسرع سلفة طارئة بدون تحويل الراتب بجدولة ميسرة خلال دقائق معدودة

أسرع سلفة طارئة وفورية تقدم من خلال منصة سلفة السعودي وهي الآن أول منصة بالسعودية تحت تصريح من البنك المركزي السعودي وتهدف إلى خدمة جميع المواطنين السعوديين وتمتاز منصة سلفة بالعديد من المميزات التمويلية حيث توفر أسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري أو أرسال تعريف الراتب عبر المنصة ويتم التقديم الإلكتروني على المنصة والحصول على موافقة فورية بجدولة مريحة وميسرة شهرية معتمدة على الدخل الشهري للعميل المتقدم لدى منصة سلفة داخل أراضي السعودية

الشروط الواجبة لمنح أسرع سلفة طارئة في المملكة

منصة سلفة السعودي تحتاج إلى توفير الكثير من الشروط والاحكام المطلوبة للحصول على أسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من المنصة لذلك سوف نشرح لكم كل الشروط كما يلي بالتفصيل

أتاحت منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية التقديم الإلكتروني عليها بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المدة الزمنية

العمر المطلوب للتقديم في منصة سلفة يبدأ من 18 سنة وينتهي حتى 60 سنة فقط لا غير

فترة العمل المطلوبة من أجل الموافقة على طلب سلفة طارئة في المملكة ثلاثة شهور للمواطن السعودي العامل في القطاع الحكومي وتصل فترة العمل المطلوبة إلى ستة أشهر للعامل بالقطاع الخاص في السعودية

تحتاج منصة سلفة أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للموافقة على أسرع سلفة طارئة

مزايا التمويل الشخصي في المملكة من منصة سلفة

أمتازت منصة سلفة بأنه تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري

موافقة فورية حيث يعتبر التمويل الشخصي فيها هو أسرع سلفة طارئة في المملكة

يصل مبلغ التمويل المتاح من ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال سعودي لدى منصة سلفة بالسعودية

فترة سداد تمتاز بجدولة مريحة وميسرة عبر منصة سلفة في السعودية

تعطي منصة سلفة هامش ربح منافس عن الشركات والبنوك التمويلية داخل المملكة العربية السعودية

طريقة التقديم على قرض منصة سلفة بالمملكة