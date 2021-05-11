نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تحري رؤية هلال شوال اليوم 2021 وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحري رؤية هلال شوال 2021 ، هو ما سيتم العمل عليه اليوم الثلاثاء الموافق 11- مايو في السعودية ومصر والدول الإسلامية حيث يترقب الجميع الآن معرفة نتيجة تحري رؤية الهلال اليوم في السعودية لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، لذلك نختص في هذا المقال رصد أدق التفاصيل فيما يخص تحري هلال شوال اليوم في السعودية، وما سيتم إعلانه بعد استطلاع هلال شوال 1442.

تحري رؤية هلال شوال

وفقاً لنتائج الحسابات الفلكية التي ستحدد نتيجة تحري رؤية هلال شوال اليوم في السعودية ، والتي من خلالها سيتم الإعلان عن نتيجة رؤية هلال شوال ٢٠٢١ في السعودية ومصر والإمارات والكويت والجزائر وباقي الدول، وحددت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء موعداً لتحري واستطلاع هلال شوال 1442 من أجل تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية.

ومن المُتعارف عليه أن المملكة السعودية بعدما تتحرى رؤية هلال شوال 2021 ويتم الإعلان فلكياً عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك يتبعها بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وفلسطين، المغرب, الجزائر, العراق, الإمارات, الكويت وغيرها من الدول العربية التي تترقب وتنتظر إعلان نتيجة رؤية الهلال اليوم في السعودية.

نتيجة تحري رؤية هلال شوال اليوم

سيتم إعلان نتيجة تحري رؤية هلال شوال اليوم 2021 ، وتحديداً في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وكان ملهم هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ، أن هناك اختلاف في بداية شهر شعبان بين بعض الدول على ثلاثة أيام في بداية شهر شعبان واختلاف يومين على شهر رمضان إلا أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس 13 مايو، ودعت المحكمة العليا السعودية جميع الدول الإسلامية للالتزام بموعد تحري رؤية هلال شوال اليوم من أجل إعلان نتيجة استطلاع الهلال لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير.