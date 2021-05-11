نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات حول الضمان الاجتماعي استعلام الافراد بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن خدمات الضمان الاجتماعي من الخدمات الإلكترونية التي يتم تطويرها بشكل مستمر والتي حرصت الحكومة السعودية على تطويرها بشكل مستمر وذلك بغرض التسهيل على المواطنين المستفيدين من الضمان، مما دفع الكثير من المواطنين للتساؤل عن معلومات حول الضمان الاجتماعي استعلام الافراد بالسجل المدني .

معلومات حول الضمان الاجتماعي استعلام الافراد بالسجل المدني

إن الاستعلام بالاعتماد على السجل المدني يتم من خلال خطوات بسيطة والتي تسهل مهمة الاستعلام، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. ثم تقوم بالضغط على خدمة الاستعلام الخاصة بالضمان الاجتماعي.

بعدها لابد من إضافة السجل المدني في الخانة المخصصه له.

ثم تقوم بالضغط على الاستعلام.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب

من ضمن الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في الاستعلام تكون باستخدام رقم الطلب، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. ثم تقوم بالضغط على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

ثم تقوم بإضافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الطلب ورقم التحقق ورقم الضمان.

الضغط على ايقونة الاستعلام.

سوف يتطلب الأمر الانتظار قليلًا حتى تظهر نتيجة الاستعلام.

الفئات المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

يوجد بعض الفئات التي تم تخصيصها للحصول على الضمان الاجتماعي، الذي يقدم العديد من الخدمات المختلفة ويتم من خلاله تقديم معاشات إلى الفئة التي تكون في حاجة إلى ذلك، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

المرأة المطلقة والتي لديها أبناء.

الأسرة المهجورة.

السيدة المطلقة.

الأسرة المفقودة.

جميع المواطنين بعد الوصول إلى سن الشيخوخة.

الذين يعانون من عجز كلي أو عجز دائم.

السيدة التي ليس لديها عائل.

من خلال معرفة معلومات حول الضمان الاجتماعي استعلام الافراد بالسجل المدني والتي قمنا بعرض الخطوات الخاصة بها بدقة، مما سوف يضمن لك أن تقوم بالاستعلام ومعرفة جميع المعلومات التي تحتاج إلى التعرف عليها.