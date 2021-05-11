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عمر شويل - جدة إن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي يعتبر من الخطوات الأساسية التي يجب أن يقوم بها المواطنين وبناء على ما ذكرته وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لأنه يتم عمل مراجعة إلى البيانات بشكل دوري وتحديث البيانات يعتبر من الخطوات الرئيسية، مما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن خطوات تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1442 .

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1442

من السهل أن تقوم بعمل تحديث البيانات برقم الهوية، ويتم هذا من خلال بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:

في البداية لابد من الدخول إلى موقع التنمية الاجتماعية.

الضغط على تسجيل الدخول وإضافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم الضغط على تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

يتم تحديث جميع البيانات مع التأكد من صحتها.

بعدها يتم الضغط على إرسال البيانات.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يتساءل الكثير من المواطنين عن الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك بغرض أن يتم التعرف على الموعد المحدد الذي يتم به صرف المقطوعة، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

في البداية الدخول على موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. ثم يتم إضافة كلمة المرور واسم المستخدم لتسجيل الدخول.

بعدها يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

بعدها يتم إضافة رقم الطلب.

يتم الضغط على استعلام.

يجب التأكد من أن البيانات الصحيحة وسوف تظهر جميع المعلومات عن المساعدة المقطوعة والمبلغ المستوفى.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

يتم تقديم المعاش من خلال الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم وضع بعض الشروط للحصول على هذا المعاش، وذلك بغرض أن يتم تقديم المعاش إلى من يستحقه، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون الشخص الحاصل على المعاش ذا جنسية سعودية ويعيش في السعودية.

يتم استثناء السيدة الأجنبية التي تتزوج من سعودي أو الأرملة الأجنبية التي يكون لها أبناء ذا جنسية سعودية.

كذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الاول.

الأيتام وذوات الأيتام.

المعاق.

الأرامل.

إن خطوات تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1442 من أبسط الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها في القيام بهذه المهمة والوصول إلى نتائج مرضية.