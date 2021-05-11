رابط نظام نعيما holymakkah.gov.sa كيفية حجز مواعيد الحلاقة قبيل العيد

رابط نظام نعيما لحلاقة الرأس الذي تقوم أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة بتوفيره للتعامل الإلكتروني للراغبين في الحجز قبيل فترة العيد لحلاقة الرأس، وياتي هذا النظام في إطار التحول الرقمي للمملكة في السنوات الأخيرة للحجز والتسجيل للتيسير على المواطنين ومنع الاختلاطات أو التأخيرات، ويبحث المواطن السعودي في هذه الأيام على الرابط ليتم الحجز.

عيد الفطر المبارك 1442

رابط نظام نعيما

هو رابط قامت امانة العاصمة المقدسة بتوفيره للمستخدمين للرجال والأطفال للتيسير في أعمال الحجز وتحديد مواعيد وأماكن حلاقة الرأس قبيل عيد الفطر المبارك، وياتي حرصا من المملكة لعدم تكدس المواطنين وخاصة في فترة ما قبل العيد وايضا التيسير عليهم من خلال الحجز الإلكتروني وتحديد موعد ومكان الحلاقة بما يأتي بالنفع على الجميع، وتم توفير تلك الخدمة في نكة المكرمة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية في العاصمة المقدسة وهي تعتبر من أكثر مدن المملكة ازدحاما.

حجز مواعيد الحلاقة في مكة

تعتبر تلك الخدمة من الخدمات المميزة التي قامت بإطلاقها أمانة العاصمة مكة في الايام القليلة الماضية، وهي فكرة ممتازة حيث تضمن عدد من الأشياء للمستفيدين أولها أنها تضمن لهم التعامل الإلكتروني السهل من المنزل دون الحاجة للخروج وايضا التعامل التكنولوجي الرقمي بين الملاافق والهيئات وهو النظام الذي تتبعه المملكة بالأعوام الأخيرة، وتضمن للمستفيدين أيضا الذهاب للحصول على تلك الخدمة دون الانتظار أو التكدس وضياع الوقت.

كيفية حجز الحلاقة في رابط نظام نعيما