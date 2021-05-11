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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على قرض إمكان من مصرف الراجحي في المقال التالي
قرض إمكان من مصرف الراجحي، بنك الراجحي واحد من البنوك العريقة والشهيرة على أراضي المملكة السعودية والذي يقدم خدمات متنوعة ما بين التمويل الشخصي والقروض بأنواعها لجميع الأشخاص بالسعودية، ويقدم مصرف الراجحي قرض إمكان للراغبين في الحصول عليه تعرفوا على الشروط المطلوبة.
قرض إمكان
تقدم شركة إمكان عروض تمويلية رائعة لجميع الفئات المتواجدة بالسعودية كما وتوفر خدماتها بطريقة إلكترونية من خلال التطبيقات الرقمية المتاحة للشركة للتسهيل على العملاء من الاستعلام عما يريدونه والتواصل مع خدمة العملاء بكل سهولة وبساطة، وتعمل شركة إمكان على توفير أفضل العروض التمويلية بدون تعقيدات وبشكل بسيط.
شروط الحصول على قرض إمكان
شركة إمكان هي من الشركات الكبرى الممولة بالسعودية والتي تشتهر بعروضها التمويلية المتميزة للعملاء على أراضي المملكة أو خارجها، بالإضافة لأن الشركة تعتمد في عملها على تعاليم الشريعة الإسلامية ولكي يحصل على العميل على قرض إمكان من الراجحي على المتقدم أن:
- يكون ضمن القطاع الخاص أو العام بالمملكة السعودية.
- العمر الأقصى المسموح به للمتقدم هو 70 سنة والحد الأدنى المسموح به هو 20 سنة.
- للعاملين بالقطاع العسكري وراغبين في الحصول على قرض إحسان يتم تحديد قيمة القرض وفقًا للرتبة العسكرية التي يشغلها المتقدم على ألا يكون قد تخطى حاجز 70 سنة.
- قيمة الدخل الشهري الدنيا المسموح بها هي 2000 ريال سعودي أما للعسكريين المتقاعدين هو 1900 ريال سعودي.
- تواجد سجل ائتماني للمتقدم.
- تحدد قيمة الاستقطاع من الراتب للمتقدم على أن تكون من 45% حتى 50% من قيمة الراتب.
- امتلاك العميل لحساب جاري نشط في مصرف الراجحي.
- مدة سداد قرض إمكان من بنك الراجحي هي 24 شهر أي حوالي سنتين.
- تقديم كشف حساب به جميع مصروفات الراتب الشهري في فترة الثلاثة أشهر الأخيرة على أن يكون ذلك الكشف أو الشهادة مختومة من مصرف الراجحي.
- قيمة المبلغ المسموح به للتمويل من قرض إمكان هو من 2000 ريال سعودي حتى 50000 ريال سعودي.
- لا يحتاج الحصول على قرض إمكان وجود كفيل للمتقدم.
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