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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعريف المعاش الفوري من خلال مؤسسة التقاعد العامة في المقال التالي
تعريف المعاش من مؤسسة التقاعد، قامت مؤسسة التقاعد الاجتماعي بالإعلان عن أن المتقاعد لن يتأثر عمله ومعاشه التقاعدي إذا كان في إحدى الوظائف التابعة لنظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية لذلك يمكن المتقاعد أن يحصل على تعريف لمعاشه بشكل فوري بشكل رقمي من المنزل، مع إلزام المؤسسة بضرورة تحديث بيانات المتقاعد كل فترة في حالة وجود أي تغيير بها.
طريقة تعريف المعاش الفوري من المؤسسة
تنقسم خطوات تعريف المعاش الفوري من خلال مؤسسة التقاعد العامة وهي:
- التسجيل بموقع مؤسسة التقاعد العامة الإلكتروني.
- التوجه للخدمة الخاص بتعريف المعاش التقاعدي الفوري.
- يتم الضغط على بدء الخدمة لتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وكتابة رقم التحقق المرسل للهاتف.
- تظهر بعد ذلك المعلومات الشخصية الخاصة بالمعاش التقاعدي الخاص بك.
- ومن ثم أيقونة عرض خطاب المعاش لمعاينة الخطاب المرفق للتعريف.
شروط تغير حالة المتقاعد بالمؤسسة
وهناك مجموعة من الشروط المحددة من مؤسسة التقاعد العامة يجب أن تتوافر في المتقاعد المستفيد الراغب في تغيير حالته بالمؤسسة:
- صرف نصيب من المعاش التقاعدي للمتقدم.
- أن يكون الشخص المتقدم المستفيد محسوب له نسبة من المعاش التقاعدي.
- إذا تم تغيير وضع المتقاعد المستفيد.
- ضرورة التسجيل بالخدمات الإلكترونية من قبل المستفيد.
بيانات تعريف المعاش المطلوبة من المتقاعد
أما عن مجموعة البيانات الشخصية التي تطلب من المستفيد الراغب في تعريف معاشه فهي:
- اسم الشخص المستفيد من خلال المعاش التقاعدي.
- اسم الشخص صاحب المعاش.
- عليه أن يسجل قيمة المعاش التقاعدي أو نصيبه منه.
- تسجيل رقم جواز السفر التابع للشخص المستفيد أو رقم هويته الوطنية.
- كتابة رقم الخصومات والحسابات التابع للمستفيد.
- كتابة الرقم المرجعي الخاص به.
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