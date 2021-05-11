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عمر شويل - جدة اليوم تطبيق الأسعار الجديدة من شركة أرامكو السعودية والتي تقوم بالإعلان عنها يوم العاشر من الشهر الميلادي، وقد اتخذت الشركة المراجعات الشهرية لأسعار البنزين من اجل تخفيف حدة التأثير على المواطن من خلال مبيعات الشركة والخضوع للأسعار العالمية، وقد أعلنت الشركة عن الأسعار الجديدة التي نتعرف عليها في التالي.

اليوم تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين من شركة أرامكو السعودية

قامت شركة أرامكو السعودية المتخصصة في قطاع البترول ومشتقاته وصناعاته الإعلان عن أسعار البنزين الجديد لهذا الشهر مايو 2021 وتأتي الأسعار كالتالي:

البنزين الأسعار سجل سعر بنزين 95 2.23 ريال للتر سعر بنزين 91 2.08 ريال سعودي سعر لتر الديزل 0.52 ريال سعودي سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي سعر الغاز المسال 0.75 ريال

زيادة أسعار البنزين في السعودية لشهر مايو

تأتي هذه الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة لتشهد زيادة في الأسعار الخاصة بالبنزين والتي يتم العمل بها حالياً حيث يتعرض سعر البنزين للزيادة نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وقد كانت أسعار البنزين المعمول بها كالتالي:

سعر بنزين 95: 2.13 ريال سعودي.

سعر بنزين 91: 1.99 ريال سعودي.

بينما استقرت أسعار كل من الديزل والكيروسين والغاز المسال.

شركة أرامكو السعودية

واحدة من أكبر شركات قطاع البترول العاملة في العالم والتي تقوم بكافة الأعمال الخاصة باستخراج وصناعة والبترول والكيماويات في المملكة، وتعمل الشركة على مراجعة الأسعار الخاصة بالبنزين وهو ما يخص الأفراد في المملكة ويؤدي إلى التأثير عليهم من الناحية الاقتصادية وخاصة مع تداعيات فروس كورونا.

وقد أعلنت الشركة من قبل عن مراجعة الأسعار بانتظام يوم العاشر من كل شهر ميلادي لمراعاة تخفيف الضغوط عن المواطنين، ويتم تطبيق الأسعار الجديدة يوم الحادي عشر من الشهر بعد الإعلان عن الأسعار في كافة منافذ البيع في محطات البنزين.