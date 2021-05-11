نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم 11/5/2021 الجولة 36 في البريمرليج في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم، ومحبي الدوري الأقوى الدوري الإنجليزي البريمر ليج عن موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم وليستر سيتي، في إطار منافسات الأسبوع السادس والثلاثين 36 من ضمن منافسات البريمر ليج، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

وستقام المبارة اليوم يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2021 ميلاديا والموافق 29 رمضان 1442، وستقام المباراة على ملعب مانشستر يونايتد أولد ترافورد، وستقام المباراة في المواعيد التالية:

موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

القنوات الناقلة للمبارة والمعلق

وسيتم نقل المباراة على قنوات بي ان سبورت القطرية بشكل رسمي وبجودة عالية، حيث إنها تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي البريمر ليج على شاشاتها، وستم نقل المباراة على القنوات التالية:

وسيتم إقامة المباراة على ملعب مانشستر يونايتد أولد ترافورد بتعليق المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.

نتيجة مباراة مان يونايتد وليستر سيتي

وتواجه الفريقان في ذهاب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2021-2020 وقد انتهت المباراة بين الفريقين في المباراة الأولى لهم هذا الموسم بالتعادل الإيجابي 2-2، وسيدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق الشياطين الحمر في آخر 5 مباريات نتائج ممتازة، حيث فاز في 4 مبارايات منها وتعادل في مباراة واحدة فقط ليحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد نقاط 70 نقطة بفرق 10 نقاط عن المتصدر المان سيتي.

وعلى الجانب الآخر فإن الثعالب يحتلون المركز الرابع في الدوري الإنجليزي وقد حقق نتائج غير ثابتة في آخر 5 مباريات، حيث فاز في مبارتين، وخسر في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة، ليحتل المركز الرابع برصيد نقاط 63 نقطة بفرق نقطة واحدة عن المركز الثالث تشيلسي.

ترتيب الدوري الإنجليزي