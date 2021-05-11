قرض شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض للمواطنين والمقيمين بالمملكة

قرض شخصي بدون تحويل راتب، والذي يقدمه بنك الرياض في المملكة العربية السعودية، ويعتبر بنك الرياض السعودي احد البنوك الهامة داخل الأراضي السعودية، حيث يقدم البنك عدد من القروض المميزة يأتي في مقدمه هذه القروض تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وتعتبر هذه النوعية من القروض اهم ما يبحث عنه الأشخاص داخل المملكة، لان هناك شركات لا تسمح بتحويل الراتب للعاملين لديها مما يسبب نوع من القلق تجاه العاملين الراغبين في الحصول على تمويل شخصى بنك الرياض بدون تحويل راتب، ولهذا جاء بنك الرياض بتقديم هذه الخدمة المصرفية المميزة، وقد وضع البنك عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل شخصى وسوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بهذا القرض.

قرض شخصي بدون تحويل راتب

اهم ما يميز بنك الرياض هو سهولة اجرائات الحصول على قرض شخصى بدون تحويل راتب، وكما وضحنا اعلي المقالة أن البنك يقدم عدد من القروض المختلفة منها قروض بنك الرياض للمتقاعدين، ويعتبر قرض المتقاعدين من اهم القروض المقدمة من البنك أيضا، واكثر ما يتميز به بنك الرياض هو انه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاته المصرفية لدى المستفيدين، وتمويل بنك الرياض بدون تحويل راتب يتميز بفترة سداد كبيره تصل الى 60 شهر، وسوف نتعرف على شروط قروض بنك الرياض بدون تحويل راتب.

شروط تمويل بنك الرياض بدون تحويل راتب

أولا لا يقل عمر المستفيد السعودي عن 18 عام، وبالنسبة للمقيم لا يقل عن 22 عام.

التمويل الشخصي بدون تحويل راتب لموظفي البنوك.

فترة العمل لا تقل عن 12 شهر للحصول على التمويل.

الحد الأدنى للراتب هو 10 الاف ريال سعودي.

طريقة الحصول على قروض بدون تحويل راتب

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الحصول على قرض شخصى بدون تحويل راتب من بنك الرياض، وهذه الخطوات كالتالي.