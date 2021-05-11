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عمر شويل - جدة كيف تحصل على قرض الترميم وما هي شروطه، قرض الترميم هو أحد القروض التي تقدمه وزارة الإسكان 1442 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية, وهو عبارة عن قرض تعليم, وهو أحد أكثر الأشياء التي تساعد الناس في صرف القروض, وذلك من خلال بنك التسليف, ويسعى الناس داخل المملكة العربية السعودية للحصول على هذا القرض.

كيف تحصل على قرض الترميم وما هي شروطه

وذلك لأن وزارة الإسكان 1442 هدفها الأشخاص محدودي الدخل, والأشخاص الذين ليس لهم دخل ثابت, ومن خلال الوزارة يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يتقدموا في جميع الأسواق المتاحة, ويتعرفوا على الشقق الموجودة, والوحدات السكنية الفارغة.

شروط الحصول على قرض الترميم

إذا أردت أن تستفيد من قرض الترميم الذي تقدمه وزارة الإسكان 1442 لأهل المملكة العربية السعودية, فيجب أن تتوفر لديك الشروط التالية:

يجب على المتقدم أن يكون حاملاً للجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عاماً حتى 70 عاماً.

أن يكون المنزل الذي تود ترميمه عمره فوق الخمس سنوات, وذلك حتى يتم قبول القرض.

كذلك يتوجب أن تتوفر لديك المستند الذي يثبت ملكيتك للمنزل.

توفر لديك المستندات التي تثبت إقامتك في المنزل إن كنت مستأجر.

أن يكون قد مر أكثر من ثمان سنوات على القرض السابق.

يجب أن يكون المنزل الذي تود ترميمه مساحته أكثر من 1000 متر, حتى يتم قبول القرض.

يجب ألا يكون المنزل قد حصل على قروض سابقة.

تقديم مستند به توقيع صاحب المنزل, وتوقيع موظف يضمنه.

يتم ملئ نموذج 104 بجميع البيانات المطلوبة.

يجب أن يتوفر لدى صاحب المنزل رقم حساب.

وقد صرحت وزارة الداخلية أنه من الضروري أن يكون رقم الحساب مفعوله ساري.

يتم ترميم المنزل بسرعة كبيرة إن حصل على التمويل.

يجب أن يكون المنزل الذي تود ترميمه تابع للشركة الذي هو منها, وذلك حتى يُتخذ قرار ترميمه.

تقديم جميع الأوراق تخص الورثة إن كان المنزل ملك لورثة.

يلزم أن يوجد هناك مستند برقم هوية صاحب المنزل.

توفير المستند الخاص بجميع مفردات الراتب من الغرفة التجارية.

يجب أن يكون هناك شهادة تأمين لصاحب المنزل.

طريقة الحصول على قرض الترميم

يجب على صاحب المنزل, أو المتقدم للحصول على قرض عمل بعض الخطوات, هي: