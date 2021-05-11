موعد صلاة عيد الفطر في جازان 2021-1442 وكيفية صلاة العيد في البيت

موعد صلاة عيد الفطر في جازان 2021-1442 واحدة من أشهر مدن المملكة العربية السعودية والتى يقطنها العديد من المواطنين أو المقيمين للعمل في السعودية، لذا يبحث الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر في جازان 2021-1442 وسط تصدر موعد صلاة عيد الفطر في السعودية اهتمام الجميع لاسيما أن ساعات بسيطة وتعلن المملكة رؤية هلال شهر شوال، وتهنئ الجميع بحلول عيد الفطر المبارك، ونظرًا للظروف التى تشهدها البلاد هذه الأيام لانتشار وباء كورونا يتساءل البعض عن موعد صلاة عيد الفطر في البيت بدلا من المسجد.

موعد صلاة عيد الفطر في جازان 2021-1442

أفادت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية موعد صلاة عيد الفطر في جازان 2021-1442 على أن يكون في تمام الساعة (05:59) صباحًا، ويمتد إلى زوال الشمس؛ أي حتى أذان الظهر مع الالتزام بصلاة العيد في المساجد الكبري ومراعاة الإجراءات الاحترازية من وباء فيروس كورونا وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

يختلف موعد صلاة عيد الفطر في السعودية بين المدن بدقائق معدودة على أن يكون على النحو التالي:

موعد صلاة العيد في الدمام 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الرياض 5:30 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة 6:3 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جدة 6:5 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سكاكا: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة العيد في النبك: 5:56 صباحًا.

موعد صلاة العيد في ينبع: 6:6 صباحًا.

موعد صلاة العيد في دومة الجندل: 5:49 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بيشة: 5:54 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الطائف: 6:1 صباحًا.

موعد صلاة العيد في نجران: 5:52 صباحًا.

موعد صلاة العيد في القويعية: 5:37 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الحلة: 5:32 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المبرز: 5:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد في القطيف: 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الظهران: 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بريدة: 5:39 صباحًا.

موعد صلاة العيد في حائل: 5:46 صباحًا.

موعد صلاة العيد في عرعر: 5:42 صباحًا.

موعد صلاة العيد في رفحاء: 5:35 صباحًا

موعد صلاة العيد الخرج: 5:29 صباحًا.

كيفية أداء صلاة العيد في البيت

أفادت دار الافتاء السعودية بأن أداء صلاة عيد الفطر في البيت مثل المسجد بأن تكون على النحو التالي: