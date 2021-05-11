نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2021-1442 وأحدث بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2021-1442 عاصمة المملكة العربية السعودية، ويقطنها الآلاف من المواطنين والمقيمين في المملكة كما يأتى إليها زوار بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، ويعتبر موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2021-1442 من أكثر المدن الذي يجري البحث فيها على موعد صلاة العيد، فيما ينشر المسلمون حاليًا أحدث بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي للأصدقاء والأقارب بدلاً من الزيارات العائلية والتنزه بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات المشددة في المملكة لتجنب زيادة الإصابات.

موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2021-1442

كشفت وزارة الأوقاف السعودية عن موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2021-1442 في تمام الساعة (06:03) مشيرة إلى أن صلاة عيد الفطر المبارك سنة مؤكدة ويمكن أن تقام في المنزل مع الأسرة أو الشخص بمفرده، لاسيما في ظل القلق من انتشار وباء كورونا في مختلف الدول العربية والأجنبية.

توقيت صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية

دقائق معدودة تفصل توقيت صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية

موعد صلاة العيد في الدمام 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الرياض 5:30 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة 6:3 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جدة 6:5 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سكاكا: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة العيد في النبك: 5:56 صباحًا.

موعد صلاة العيد في ينبع: 6:6 صباحًا.

موعد صلاة العيد في دومة الجندل: 5:49 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بيشة: 5:54 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الطائف: 6:1 صباحًا.

موعد صلاة العيد في نجران: 5:52 صباحًا.

موعد صلاة العيد في القويعية: 5:37 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الحلة: 5:32 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المبرز: 5:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد في القطيف: 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الظهران: 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بريدة: 5:39 صباحًا.

موعد صلاة العيد في حائل: 5:46 صباحًا.

موعد صلاة العيد في عرعر: 5:42 صباحًا.

موعد صلاة العيد في رفحاء: 5:35 صباحًا

موعد صلاة العيد الخرج: 5:29 صباحًا.

بوستات تهنئة عيد الفطر 2021

ننشر أجمل بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 لكى يتداولها المسلمون فيما بينهم بمناسبة حلول عيد الفطر وانقضاء شهر الصيام والبركات، ومن أجدد رسائل عيد الفطر 2021 الآتي:

أنا وقلبي نهنئك بالعيد ياللي شوفتك عيدي. تهني الناس بالأعياد فينا. وأنت لنا برغم العيد عيد.. تقبل الله صيامكم. وأسعد أيامكم… وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله طاعتك… وأتم بالعيد فرحتك… وأقر عينيك بنصر أمتك. اللهم أجعل عيدنا محبتك ورضاك وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك. أسأل من أهل الهلال… وأرسى الجمـــــــــال… أن يجعلك كل عيد وأنت في أحسن حال. أحسب الأيام و الساعات معاها… و نتظر العيد بس لسانها. التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد. أعذب تهنئة لأعذب أحساس… يلي غلاك ماله قياس… كل عام وأنت أسعد الناس. جعلك ربي حبيب الكل… والعيد بالفرحة يطل… و تهنئة عيد الفطر خاصة لك قبل الكل. يا رسالة سايري ركب السحايب واسبقيه… واوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيه… سطري له من رسايل العيد وشوقيه… وباركي له قبل كل الناس بعيد الفطر وفرحيه. عيدي أنت… ودام بكره يوم عيد… الوعد بكره وموعدنا هنا… أبغى لما أقولك عيدك سعيد… تبتسم وتقول لي عيدك أنا.

بذلك يكون قد اتضح موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 2021-1442 وأحدث بوستات تهنئة عيد الفطر 2021 ونرسل التهاني للمسلمين في كل بقاع الأرض بحلول عيد الفطر المبارك.