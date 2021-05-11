رؤية الهلال العيد 1442 – نتيجة تحري رؤية هلال شوال moon sighting لإعلان موعد عيد الفطر

رؤية الهلال لإعلان موعد عيد الفطر متى نتعرف عليها الآن خلال تحري رؤية هلال شوال 1442 في السعودية وكافة دول العالم، حيث يولد هلال العيد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الثلاثاء الموافق 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م ، وكذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، لكن وكالة الفلك الدولية، أعلنت أن يوم الرؤية يمكن الحصول علي المعلومات من أي شخص، فمن يستطع رؤية هلال عيد الفطر بالعين المجردة يمكنه الاتصال بالجهات المختصة، والآن سنتعرف علي تفاصيل الرؤية وكيفية تحديد موعد العيد متى فلكياً وبالرؤية.

تحري رؤية هلال شوال 1442

سأل الكثيرين متى عيد الفطر، وستؤكده لنا الرؤية، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة ب 12 دقيقة، وفي باقي محافظات المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس اليوم بمدد تتراوح بين ( 11 – 14 دقيقة )، بينما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 3 – 17 دقيقة )، بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان إذا أثبتت الرؤية ذلك.

تقوم دار الافتاء المصرية بإعلان نتيجة رؤية الهلال للتعرف علي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك الليلة، وقد قامت الجمعية الفلكية بجدة بكشف تقرير رسمي يخص الغروب، حيث سيغرب القمر من افق مكة المكرمة مساء اليوم قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس عند الساعة ( 03:39 مساءً بتوقيت جرينتش) وبعد 12 دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة ( 03:51 مساء ً بتوقيت جرينتش) وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة هذه الليلة، وسيتم إعلان النتيجة مساءً علي الرغم من ذلك.

نتيجة رؤية الهلال عيد الفطر

المحكمة العليا هي المقرر والمعلن الأخير بخصوص إعلان موعد العيد متى 2021، حيث تصدر النتيجة والإعلان مساء يوم الثلاثاء، لتأكيد البيانات السابقة من عدمها، مع إمكانية ضعيفة لرؤية الهلال الليلة، وسيتم ذلك بدقة بالغة من كافة الأماكن داخل المملكة العربية السعودية ومعظم أنحاء العالم من أجل تحري رؤية هلال شوال 1442 السعودية والعالم أجمع.