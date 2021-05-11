عاجل إعلان أول يوم عيد في السعودية .. مواعيد العيد الفطر 2021

يستعد المسلمون في المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية والإسلامية لاستقبال العيد ومن ضمن الأسئلة التي يطرحونها في هذه الأوقات، ما هو أول يوم عيد في السعودية وباقي الدول العربية، وذلك بعد قرب انتهاء الشهر الكريم رمضان المبارك في جميع الدول العربية، وفي هذا الصدد أعلن مركز الفلك الدولي عن أن موعد عيد الفطر سيكون يوم الخميس القادم، على أن يستمر إلى يوم السبت وبذلك يكون يوم الأربعاء آخر يوم من شهر رمضان ليتمم الثلاثين يوما.

أول يوم عيد في السعودية متى

كما ذكرنا دعت الحكومة السعودية إلى تحري هلال شوال اليوم الثلاثاء، وفي حال رؤيته التوجه إلى أقرب محكمة شرعية ولكن فلكياً فإن العيد سيكون يوم الخميس القادم والله أعلم، من جهة ثانية أعلنت جمعية آفاق للعلوم الفلكية في مدينة الطائف السعودية عن الحسابات الفلكية المتعلقة بموعد العيد، وموعد الاقتران المركزي ما بين الأرض والقمر والشمس وأردفت في بيانها إلى أن الحساب الفلكي يؤكد حدوث الاقتران المركزي ما بين الأرض والقمر والشمس مساء اليوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق ليوم الحادي عشر من مايو 2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، تجدر الإشارة إلى أنه تعذر رؤية هلال شوال وبالتالي سيكون يوم غد الأربعاء المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر بانتظار صدور بيان رسمي من المحكمة العليا.

بيان جمعية آفاق حول ثبوت عيد الفطر في المملكة

كما أكدت اليوم الثلاثاء سيكون يوم التحري، كما لن يتواجد الهلال أفقيا بعد أن تغرب الشمس بالنظر إلى غروب القمر ما قبل غروب الشمس بحوالي 12 دقيقة في أفق مكة، وأضافت أن يوم الأربعاء الموافق ليوم الثلاثين من رمضان سيكون فترة مكوث الهلال بعد أن تغرب الشمس بحوالي 39 دقيقة، ويكون حينها عمره 21 ساعة، وعلى ارتفاع 7.33 درجة، فيما ستكون إضاءه السطح فيه 0.6% من إضاءه قمر البدر، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه الفترة كافية لمشاهدة الهلال بالعين المجردة، في حال كانت الأجواء صافية وكان الأفق الغربي خاليا من السواتر.

توقعات فلكيه تؤكد إتمام رمضان 30 يوم

كما أشارت إلى أن التوقعات بخصوص شهر رمضان تشير إلى أنه سيكون 30 يوما، ومن المرجح أن يكون الثالث عشر من مايو 2021 هو غرة شهر شوال في غالبية الدول الإسلامية، يشار إلى أن جمعية آفاق تقوم بتغطية تحري الهلال وإعلان دخول العيد حيث يقوم بالإعلان رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بشكل سنوي.