نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحري رؤية هلال شوال 1442 في السعودية happy eid .. “الخميس” غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحري رؤية هلال شوال 1442 في السعودية يفصلنا عنها ساعات قليلة لمعرفة ما إذا كان أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 غدَا الأربعاء أم بعد غد الخميس، على أن تعلن دار الإفتاء السعودية نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، بتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، على الرغم من أن البحوث الفلكية أشارت أن شهر رمضان كاملاً 30 يوم وأن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، لكن يظل الجميع منتظر تحري رؤية هلال شوال 1442 في السعودية بجانب بحثهم عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية لمختلف المدن.

تحري رؤية هلال شوال 1442 في السعودية

وسط ترقب المسلمون تحري رؤية هلال شوال 1442 في السعودية دعت المحكمة العليا السعودية الجميع في كافة أرجاء المملكة إلى الحدث الذي ينتظره الملايين وهو تحري رؤية هلال شوال في السعودية، وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 وذلك اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 وسط أجواء فرحة لاستقبال أهم المناسبات في السنة.

وقالت المحكمة العليا السعودية:

“نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”. وأضافت “ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

نرصد موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وكافة المدن على النحو الاتي:

موعد صلاة العيد في الدمام 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الرياض 5:30 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة 6:3 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جدة 6:5 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سكاكا: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة العيد في النبك: 5:56 صباحًا.

موعد صلاة العيد في ينبع: 6:6 صباحًا.

موعد صلاة العيد في دومة الجندل: 5:49 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بيشة: 5:54 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الطائف: 6:1 صباحًا.

موعد صلاة العيد في نجران: 5:52 صباحًا.

موعد صلاة العيد في القويعية: 5:37 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الحلة: 5:32 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المبرز: 5:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد في القطيف: 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الظهران: 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بريدة: 5:39 صباحًا.

موعد صلاة العيد في حائل: 5:46 صباحًا.

موعد صلاة العيد في عرعر: 5:42 صباحًا.

موعد صلاة العيد في رفحاء: 5:35 صباحًا

موعد صلاة العيد الخرج: 5:29 صباحًا.

رؤية هلال شوال 1442 أول أيام عيد الفطر المبارك

ورد في الحديث الشريف عن رؤية الهلال في السنة النبوية، أنه يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ:”صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ”.

أول أيام عيد الفطر في السعودية

أعلنت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، بينها حوطة سدير، تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 1442،فيما يُنتظَر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات المقبلة قرارها الرسمي.. وبناء على تعذر الرؤية سيكون يوم غدٍ الأربعاء، المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غدٍ الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري 1442 هجري.