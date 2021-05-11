بلادي – الرياض :
قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم (الثلاثاء) غير ممكنة، سواء بالعين المجردة أو التلسكوب.
وعلّل ذلك بأن القمر سيغرب قبل شمس الثلاثاء، وسيتولد الهلال بعد غروب الشمس.
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك يكون بعد غدٍ (الخميس) أول أيام عيد الفطر المبارك.
يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شوال 1442هـ مساء الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الحصيني”: رؤية الهلال اليوم غير ممكنة والخميس أول أيام العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.