“الحصيني”: رؤية الهلال اليوم غير ممكنة والخميس أول أيام العيد

بلادي – الرياض :

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم (الثلاثاء) غير ممكنة، سواء بالعين المجردة أو التلسكوب.

وعلّل ذلك بأن القمر سيغرب قبل شمس الثلاثاء، وسيتولد الهلال بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك يكون بعد غدٍ (الخميس) أول أيام عيد الفطر المبارك.

يذكر أن المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال شوال 1442هـ مساء الثلاثاء.