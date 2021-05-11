عبر 10 مراصد تتصل ببث حي.. المحكمة العليا تترقب رؤية هلال شهر شوال

بلادي – الرياض : تترقب المحكمة العليا، مساء اليوم الثلاثاء، رؤية الهلال لتحديد بداية شهر شوال. وتستعد 10 مراصد لاستطلاع الهلال، وذلك من خلال بث مباشر متصل مع المحكمة العليا. وتبدأ المحكمة العليا استعداداتها من خلال دائرة الأهلة، والتي تتكون من 5 أعضاء، وهي المنوط بها إصدار القول الفصل في رؤية الهلال، وذلك وفق ما يأتيها من المراصد والمحاكم في مختلف أنحاء المملكة.

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