تعذر رؤية هلال شهر شوال .. والخميس أول أيام عيد الفطر

بلادي – الرياض :
أعلن عدد من لجان الترائي تعذر رؤية هلال شهر شوال مع غروب شمس اليوم (الثلاثاء)، ليكون بذلك غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، والخميس هو غرة شوال أول أيام عيد الفطر المبارك.
ويُنتظر صدور بيان المحكمة العليا الذي سيحسم الأمر بإعلان عدم رؤية هلال شهر شوال وأن غداً الأربعاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان.
وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
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