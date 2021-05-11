“البيئة” تضبط آلات استغلت إجازة العيد لحفر آبار مياه بدون ترخيص

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الثلاثاء)، ضبط آلات حفر آبار مياه استغلت بدء إجازة عيد الفطر لحفر آبار مياه دون ترخيص في بعض مناطق المملكة، وهو ما يُعد مخالفة لنظام المياه الذي صدر العام الماضي 2020.
وأوضحت أن مراقبي الوزارة اتخذوا الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن آلات الحفر التي تعمل من دون تصريح، وكذلك أصحاب الآبار.
وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.
ونوهت الوزارة أن الراغبين بحفر آبار يمكن لهم التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة www.mewa.gov.sa، لتدرس الجهة المختصة في الوزارة الطلب، ويتم استكمال الإجراءات النظامية بعدها، مبينة أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها.
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