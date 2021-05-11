ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا وهل يجوز فيها التوكيل؟ “المصلح” يُجيب

بلادي – الرياض :

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، أن زكاة الفطر شعيرة وعبادة فرضها الله على عباده، مشيرًا إلى أن إخراجها طعامًا هو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وحددها بأنها “صاع”.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعًا من الطعام، سواء من الشعير أو الزبيب أو التمر، مبينًا أن حكمة زكاة الفطر مختلفة عن زكاة الأموال لأنها فرضت على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بالتوكيل من خلال جهة أو مؤسسة تقوم بشراء الطعام، لافتًا إلى أن المقصود من زكاة الفطر كفاية المحتاج من الطعام.