بلادي – الرياض :
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، أن زكاة الفطر شعيرة وعبادة فرضها الله على عباده، مشيرًا إلى أن إخراجها طعامًا هو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم وحددها بأنها “صاع”.
وأضاف خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن الصحابة كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعًا من الطعام، سواء من الشعير أو الزبيب أو التمر، مبينًا أن حكمة زكاة الفطر مختلفة عن زكاة الأموال لأنها فرضت على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير.
وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بالتوكيل من خلال جهة أو مؤسسة تقوم بشراء الطعام، لافتًا إلى أن المقصود من زكاة الفطر كفاية المحتاج من الطعام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا وهل يجوز فيها التوكيل؟ “المصلح” يُجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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